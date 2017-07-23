Адриано из-за травмы пропустит матч против «Уфы»

Будь у Адриано столько же моментов как у Зе Луиша, Спартак выиграл бы. Адриано в форме явно сильнее Зе. Это показал и Суперкубок и игра с Динамо
Нападающий «Спартака» Луис Адриано не полетел с командой на матч второго тура РФПЛ против «Уфы». Бразилец восстанавливается от мышечной микротравмы, полученной накануне. 30-летний бразилец останется вне заявки Массимо Карреры.
Напомним, Адриано забил гол в матче первого тура «Динамо» – «Спартак» (2:2). Форвард также открыл счет в матче за Суперкубок против «Локомотива» (2:1).
Начало встречи – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.