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Адриано из-за травмы пропустит матч против «Уфы»

23 июля 2017, 13:37
14

Нападающий «Спартака» Луис Адриано не полетел с командой на матч второго тура РФПЛ против «Уфы». Бразилец восстанавливается от мышечной микротравмы, полученной накануне. 30-летний бразилец останется вне заявки Массимо Карреры.

Напомним, Адриано забил гол в матче первого тура «Динамо» – «Спартак» (2:2). Форвард также открыл счет в матче за Суперкубок против «Локомотива» (2:1).

Начало встречи – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Адриано Луис
Комментарии (14)
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filosof sparty
1500806413
Что ж он такой хрустальный!???
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eleng
1500806948
может это типа тактика, инфо выброс так сказать, перед Краснодаром... ну если действительно так, то это начинает раздражать, очень мало он в итоге играет
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XaXatyn
1500807813
Шанс для Давыдова !
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Huberman
1500807899
Один раз исключение, два раза случайность, но три и более это уже система. Огромнейший минус селекции и мед.штабу. Шансы на победу в Уфе, сократились вдовое...
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BAIv
1500809007
ну этот не основной , зе луиш в больничку и тогда у спама проблемы будут...
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Gullit 76
1500809036
С Глушаком непонятная ситуация,у Адриано травма - плохо что в предверии еврокубков рассыпаться начали.
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insider_retro
1500810532
Вынужденные перестановки позволят попробовать ближний резерв, обкатать игроков не маринуя их на лавке.... Будет трудно, про легко в этом сезоне никто и не думает.... Пока всё туго и с надрывом...
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Aleksandr_1986_Spb_
1500817983
Будь у Адриано столько же моментов как у Зе Луиша, Спартак выиграл бы. Адриано в форме явно сильнее Зе. Это показал и Суперкубок и игра с Динамо
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