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    Адриано из-за травмы пропустит матч против «Уфы»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано не полетел с командой на матч второго тура РФПЛ против «Уфы». Бразилец восстанавливается от мышечной микротравмы, полученной накануне. 30-летний бразилец останется вне заявки Массимо Карреры.

    Напомним, Адриано забил гол в матче первого тура «Динамо» – «Спартак» (2:2). Форвард также открыл счет в матче за Суперкубок против «Локомотива» (2:1).

    Начало встречи – в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2017 13:37
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 23 июля 2017, 16:53

      Будь у Адриано столько же моментов как у Зе Луиша, Спартак выиграл бы. Адриано в форме явно сильнее Зе. Это показал и Суперкубок и игра с Динамо

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 14:48

      Вынужденные перестановки позволят попробовать ближний резерв, обкатать игроков не маринуя их на лавке.... Будет трудно, про легко в этом сезоне никто и не думает.... Пока всё туго и с надрывом...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 июля 2017, 14:23

      С Глушаком непонятная ситуация,у Адриано травма - плохо что в предверии еврокубков рассыпаться начали.

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Gullit 76 23 июля 2017, 14:44

      жалко если глушаков заразился заразной болезнью под названием дзюбиньо -звездиньо!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2017, 14:23

      ну этот не основной , зе луиш в больничку и тогда у спама проблемы будут...

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      Рейтинг: +157

      Huberman 23 июля 2017, 14:04

      Один раз исключение, два раза случайность, но три и более это уже система. Огромнейший минус селекции и мед.штабу. Шансы на победу в Уфе, сократились вдовое...

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Huberman 23 июля 2017, 16:04

      Ну..не вдвое, но с ним половчее было бы, согластна).

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июля 2017, 14:03

      Шанс для Давыдова !

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      Рейтинг: +157

      Huberman > XaXatyn 23 июля 2017, 14:05

      Он всё равно его в старт не поставит. Не доверяет.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Huberman 23 июля 2017, 14:13

      Шанс на замену выйти есть

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > XaXatyn 23 июля 2017, 16:05

      На замену да, надо выпускать, как игра пойдёт во втором..

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      Рейтинг: +837

      eleng 23 июля 2017, 13:49

      может это типа тактика, инфо выброс так сказать, перед Краснодаром... ну если действительно так, то это начинает раздражать, очень мало он в итоге играет

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 июля 2017, 13:40

      Что ж он такой хрустальный!???

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > filosof sparty 23 июля 2017, 13:49

      ему же по ноге попали в том туре, лед прикладывали

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