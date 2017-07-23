Марсьяль входит в сферу интересов «Вольфсбурга»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Германии. Как сообщается, в 21-летнем футболисте заинтересован «Вольфсбург». Манкунианцы не склонны рассматривать вариант с арендой игрока, придерживаясь полноценного трансфера. Стоимость француза оценивается в 30 миллионов евро.

Контракт форварда с «МЮ» рассчитан до лета 2019 года. В прошедшем сезоне Марсьяль сыграл в 25 матчах своей команды в Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.