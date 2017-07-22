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    Канунников: «Рубин» не заслуживал поражения от «Зенита»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился мыслями после поражения от «Зенита» в матче второго тура чемпионата России (1:2).

    «Будем разбираться, делать выводы. Соперник во втором тайме начал активнее действовать, а мы низко сели, просто отдали фактически все поле. Голы пропускаем очень легко. Не владея преимуществом, мы создаем очень хорошие моменты, но не забиваем и при этом пропускаем сами. Будем прибавлять. Не думаю, что мы сегодня заслуживали поражения», — сказал 26-летний воспитанник петербургского клуба.

    Напомним, Канунников может перейти в «Спартак».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2017 20:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 июля 2017, 09:22

      Думай не думай, а очков то ноль.

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 23 июля 2017, 10:18

      Хорошая игра, хорошие голы. Дриусси красиво забивал. Рыжиков хорошо пас отдал. Жемалетдинов красиво убежал.
      Болею за Ростов. На КББ ни какой обиды нет, наоборот. В этом матче переживал за Рубин, но Зенит оказался сильнее. Все закономерно.
      Заслуживали, не заслуживали. Об этом вообще говорить не нужно. Забивать нужно, а нападающих один на один с вратарем не оставлять.

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      Рейтинг: +96

      Naque 23 июля 2017, 01:49

      как болельщик ФК Ростов, говорю что за служивал, еще и предал нас

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июля 2017, 01:10

      Момент был,нужно было забивать.Мастерство закончилось в 22 года,носится без толку по полю.

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 23 июля 2017, 00:11

      тАТАРЫ ИМПОТЕНТЫ!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 июля 2017, 23:07

      Все правильно сказал, только последним предложением все испортил!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 июля 2017, 22:13

      Если заслуживал, почему не забивал голы?

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 22 июля 2017, 21:33

      Сказал Канунников. Мы должны были покатать их на своем автобусе(думал он, почему Зенит отказался?) он не знал еще , что у всех футболистов уже давно свои тачки.

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 22 июля 2017, 20:58

      Ну как сказать, думаю в защите норм сыграли но в атаке нет, наверное Зенит все таки наиграл на победу. Дриуси и Паредес конечно хороши.

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