Канунников: «Рубин» не заслуживал поражения от «Зенита»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился мыслями после поражения от «Зенита» в матче второго тура чемпионата России (1:2).

«Будем разбираться, делать выводы. Соперник во втором тайме начал активнее действовать, а мы низко сели, просто отдали фактически все поле. Голы пропускаем очень легко. Не владея преимуществом, мы создаем очень хорошие моменты, но не забиваем и при этом пропускаем сами. Будем прибавлять. Не думаю, что мы сегодня заслуживали поражения», — сказал 26-летний воспитанник петербургского клуба.

Напомним, Канунников может перейти в «Спартак».