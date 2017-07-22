Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канунников: «Рубин» не заслуживал поражения от «Зенита»

22 июля 2017, 20:38
10

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился мыслями после поражения от «Зенита» в матче второго тура чемпионата России (1:2).

«Будем разбираться, делать выводы. Соперник во втором тайме начал активнее действовать, а мы низко сели, просто отдали фактически все поле. Голы пропускаем очень легко. Не владея преимуществом, мы создаем очень хорошие моменты, но не забиваем и при этом пропускаем сами. Будем прибавлять. Не думаю, что мы сегодня заслуживали поражения», — сказал 26-летний воспитанник петербургского клуба.

Напомним, Канунников может перейти в «Спартак».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Канунников Максим
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SPARTAK 85
1500746283
Ну как сказать, думаю в защите норм сыграли но в атаке нет, наверное Зенит все таки наиграл на победу. Дриуси и Паредес конечно хороши.
Ответить
raritet
1500748412
Сказал Канунников. Мы должны были покатать их на своем автобусе(думал он, почему Зенит отказался?) он не знал еще , что у всех футболистов уже давно свои тачки.
Ответить
a-rakhmatov
1500750787
Если заслуживал, почему не забивал голы?
Ответить
батог
1500754068
Все правильно сказал, только последним предложением все испортил!
Ответить
deinego77@yandex.ru
1500757868
тАТАРЫ ИМПОТЕНТЫ!!!!!!!!!
Ответить
sidul1
1500761449
Момент был,нужно было забивать.Мастерство закончилось в 22 года,носится без толку по полю.
Ответить
Naque
1500763776
как болельщик ФК Ростов, говорю что за служивал, еще и предал нас
Ответить
xapaycm
1500794310
Хорошая игра, хорошие голы. Дриусси красиво забивал. Рыжиков хорошо пас отдал. Жемалетдинов красиво убежал. Болею за Ростов. На КББ ни какой обиды нет, наоборот. В этом матче переживал за Рубин, но Зенит оказался сильнее. Все закономерно. Заслуживали, не заслуживали. Об этом вообще говорить не нужно. Забивать нужно, а нападающих один на один с вратарем не оставлять.
Ответить
neveldomha
1500877344
Думай не думай, а очков то ноль.
Ответить
Главные новости
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
22
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+