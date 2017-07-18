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    Источник: «Рубин» снизил требования по Канунникову перед «Спартаком» до 4 миллионов

    Руководство «Рубина» пошло на уступки «Спартаку» по трансферу нападающего Максима Канунникова.

    Ранее сообщалось, что казанский клуб требует у красно-белых 6 миллионов евро за переход. Теперь же, по информации источника, команда из столицы Татарстана готова отпустить 26-летнего россиянина за 4 миллиона.

    Сегодня появилась информация, согласно которой агент игрока Павел Андреев получит 4 миллиона в качестве подъемных.

    Источник: ФАН

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    18.07.2017 16:01
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 июля 2017, 02:55

      Под лигу чемпионов усиливаться надо. Мой вариант: Канунников, Рома Широков и Рома Павлюченко. На последнем даже сэкономим.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 июля 2017, 20:57

      к сожалению, Канунников теперь не игрок:
      - перейдет в Спартак - будет сидеть на лавке ...
      - останется в Рубине - пропадет желание играть ...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 июля 2017, 20:37

      Все же хотят сплавить - так и дойдут до лимона как раньше и писали

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 июля 2017, 20:26

      хотят избавиться

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 19:22

      Больше всех за сделку переживает агент-процентщик!...

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 18 июля 2017, 19:50

      Больше бесит,что..,
      чем больше возраст "дарования",тем больше цена...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 18:33

      Прям драгоценность невиданная.Торговаться ещё из-за не пойми чего.

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > OfaZavr 18 июля 2017, 20:38

      ему то не надо а пронцентникам очень это надо

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 18:04

      Да не перейдёт он..имхо..когда там окошко закрытие? Будут ещё снижать?

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 июля 2017, 17:58

      - нах он нужен...своих полно )...,и правильно dok66 говорит!...что, Спартаке-2 ребята не достойны что-ли!???

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июля 2017, 17:42

      Не надо. Только даром.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июля 2017, 17:09

      Все это чистой воды утка ! ЧТО за подьемные для агента ??? Агент что ли переезжает в Спартак ?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > dok66 18 июля 2017, 19:51

      ))

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