Источник: «Рубин» снизил требования по Канунникову перед «Спартаком» до 4 миллионов

Руководство «Рубина» пошло на уступки «Спартаку» по трансферу нападающего Максима Канунникова.

Ранее сообщалось, что казанский клуб требует у красно-белых 6 миллионов евро за переход. Теперь же, по информации источника, команда из столицы Татарстана готова отпустить 26-летнего россиянина за 4 миллиона.

Сегодня появилась информация, согласно которой агент игрока Павел Андреев получит 4 миллиона в качестве подъемных.