Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Канунникова может получить 4 миллиона за переход игрока в «Спартак»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников в ближайшее время может стать игроком «Спартака». По информации источника, сумма сделки оценивается в 1 миллион евро, при этом еще 4 миллиона красно-белые заплатят агенту футболиста Павлу Андрееву в качестве подъемных.

    Ранее сообщалось, что казанский клуб требует от москвичей за трансфер 6 миллионов. Сам форвард готов сменить клубную прописку.

    За «Рубин» 26-летний россиянин выступает с 2014 года.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 14:12
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 18 июля 2017, 18:15

      Чушь какая-то, может четыре ляма рублей? У агентуры харя трескатся начнет от таких гонораров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > paparazzi-kazan 19 июля 2017, 10:21

      скорее всего в рублях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 июля 2017, 17:43

      Бердый от балласта избавляеттся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 июля 2017, 17:41

      Нафиг этого кануникова. Пусть в рубине играет. До лиги чемпионов другие игроки нужны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июля 2017, 16:43

      У нас так во всём, одни работают,
      Другие бабки огребают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 июля 2017, 16:02

      лучше бы смолова взяли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 18 июля 2017, 15:55

      хочу быть агентом ))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 18 июля 2017, 15:00

      Ясно, агент занесет "на верх". Канунников больше ляма даже в сельпо не стоит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 14:52

      А агенту за что?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 18 июля 2017, 14:41

      Агент за него играть будет? за что такие бабки..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июля 2017, 14:33

      Кто-нибудь что-нибудь понимает?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11