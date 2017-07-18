Агент Канунникова может получить 4 миллиона за переход игрока в «Спартак»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников в ближайшее время может стать игроком «Спартака». По информации источника, сумма сделки оценивается в 1 миллион евро, при этом еще 4 миллиона красно-белые заплатят агенту футболиста Павлу Андрееву в качестве подъемных.

Ранее сообщалось, что казанский клуб требует от москвичей за трансфер 6 миллионов. Сам форвард готов сменить клубную прописку.

За «Рубин» 26-летний россиянин выступает с 2014 года.