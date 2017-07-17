«Рубин» требует от «Спартака» за Канунникова 6 миллионов

Между «Спартаком» и «Рубином» продолжаются переговоры по трансферу нападающего Максима Канунникова. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Теперь же появилась информация, что на самом деле отступные равны 6 миллионам. Сумма же, озвученная ранее, прописана в так называемом дополнительном договоре, который на прошлой неделе футболист предоставил руководству казанцев.

При этом в «Рубине» сомневаются в законности этого документа. Дело в том, что контракт футболиста с клубом подписан прежним генеральным директором Айратом Гараевым, а на дополнительном соглашении с аналогичной датой стоит подпись другого человека – по доверенности от «Рубина», выданной в 2014 году.

Казанцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. Также отмечается, что сам Канунников готов перейти в стан красно-белых.