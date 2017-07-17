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«Рубин» требует от «Спартака» за Канунникова 6 миллионов

17 июля 2017, 14:53
34

Между «Спартаком» и «Рубином» продолжаются переговоры по трансферу нападающего Максима Канунникова. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Теперь же появилась информация, что на самом деле отступные равны 6 миллионам. Сумма же, озвученная ранее, прописана в так называемом дополнительном договоре, который на прошлой неделе футболист предоставил руководству казанцев.

При этом в «Рубине» сомневаются в законности этого документа. Дело в том, что контракт футболиста с клубом подписан прежним генеральным директором Айратом Гараевым, а на дополнительном соглашении с аналогичной датой стоит подпись другого человека – по доверенности от «Рубина», выданной в 2014 году.

Казанцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. Также отмечается, что сам Канунников готов перейти в стан красно-белых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Канунников Максим
Комментарии (34)
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Тазит
1500296559
6 евролямов? наверное, 5,99 за паспорт и 0,01 за игрока...
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Smoking_dog
1500297029
Нынче дорогая древесина
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and4ever86
1500299020
Если Бердыеву он не нужен как футболист пусть использует его как носильщика четок.
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balaton78
1500300196
Рубин с Азмуном мутил двойными контрактами..теперь вот Канунников..
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МАКАРШВЕД
1500300662
Себе пускай его оставят....
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RedWhiteFans2
1500305261
Бердыев решил свой контракт отработать одной сделкой и опять свалить в Ростов.
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OfaZavr
1500305993
Вообще нафиг не сдался.
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Тоторо
1500317066
Статистика Канунникова в клубах и сборной: игры - 216, голы - 32. В среднем 1 забитый мяч в 7 играх. 6 миллионов? Не великоват ли ценник для "столь часто забивающего" нападающего......
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Одинокий волк Маквейд
1500353226
А морду им повидлом не намазать?
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Сибирь за Спартак
1500354058
Читал, там мутная история с контрактами, их два и сумма отступных прописана разная.
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