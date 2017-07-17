Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» требует от «Спартака» за Канунникова 6 миллионов

    Между «Спартаком» и «Рубином» продолжаются переговоры по трансферу нападающего Максима Канунникова. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Теперь же появилась информация, что на самом деле отступные равны 6 миллионам. Сумма же, озвученная ранее, прописана в так называемом дополнительном договоре, который на прошлой неделе футболист предоставил руководству казанцев.

    При этом в «Рубине» сомневаются в законности этого документа. Дело в том, что контракт футболиста с клубом подписан прежним генеральным директором Айратом Гараевым, а на дополнительном соглашении с аналогичной датой стоит подпись другого человека – по доверенности от «Рубина», выданной в 2014 году.

    Казанцы намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации. Также отмечается, что сам Канунников готов перейти в стан красно-белых.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 июля 2017, 08:00

      Читал, там мутная история с контрактами, их два и сумма отступных прописана разная.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Сибирь за Спартак 18 июля 2017, 08:09

      С контрактами игроков пора следакам заниматься. Это я понял после комментов Полоза и Ерохона. Там о трудовом кодексе и речи нет, отмыв бабла в мутной воде. Чем больше переходов - тем больше навар. Вот и ходят хороводом туда-сюда.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 июля 2017, 07:47

      А морду им повидлом не намазать?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 17 июля 2017, 21:44

      Статистика Канунникова в клубах и сборной: игры - 216, голы - 32. В среднем 1 забитый мяч в 7 играх. 6 миллионов? Не великоват ли ценник для "столь часто забивающего" нападающего......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 17 июля 2017, 20:39

      Сколько курица стоит? Миллион! Что так дорого? Да, просто, деньги нужны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 17 июля 2017, 20:32

      Я что то совсем не догоняю....Нахера он мясным сдался??? Нахера это Канунникову??? С лавки сидеть и смотреть как трое смуглых парней играют так, как ты никогда не сможешь играть? Или воспитанник Зенита только и думал - как бы перейти в Спартак? Во всем меркантильность...Бабло, возможность сыграть в лиге чемпионов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2017, 18:39

      Вообще нафиг не сдался.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 июля 2017, 18:27

      Бердыев решил свой контракт отработать одной сделкой и опять свалить в Ростов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 17 июля 2017, 18:12

      Да он вообще и свободным агентом не нужен,,,,игрок только на подмену в случаи эпидемии травм и только

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 июля 2017, 18:07

      дорого

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 июля 2017, 17:59

      Мясные ,и на кой он вам?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11