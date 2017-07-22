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    Дриусси забил два гола, принеся «Зениту» волевую победу над «Рубином»

    Сегодня в «Санкт-Петербурге» прошел поединок второго тура РФПЛ, в котором «Зенит» принимал «Рубин». Волевую победу одержали хозяева.

    Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Себастьян Дриусси, для которого данные голы стали первыми в петербургском клубе.

    Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.

    0:1 – Жемалетдинов, 45+1

    1:1 – Дриусси, 52

    2:1 – Дриусси, 90+1

    Источник: РПЛ

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    22.07.2017 19:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 22 июля 2017, 22:50

      Поздравляю Зенит с почином!Первая ВОЛЕВАЯ победа! Начали работать покупки Сарсании-в прошлом матче-Кузяев,сейчас-Дриусси.Очень результативное начало.
      А вот Нету опять нам привёз! Неужели ещё не поняли, что требуется продажа португальца! Хорошо, что выиграли,е если бы....

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 июля 2017, 21:46

      Возможно теперь Манчини задумается о том,выпускать ли в следующий раз Дзюбу в основе. Зенит можно поздравить с отличным приобретением в лице двух аргентинцев. Я очень удивлен тем,что никто не похвалил Кокорина за этот матч. Шурик начал показывать именно тот футбол ,который от него ждали .

      5
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      Рейтинг: +3948

      Kollljan > shurik45 22 июля 2017, 22:32

      Кокорин, да! Молодец. Но ещё надо похвалить, Кузяева.

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 22 июля 2017, 20:59

      Помог Дриусси, спасибо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 22 июля 2017, 20:53

      Хорошее приобретение зенита!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 22 июля 2017, 20:19

      посмотрим как в лиге сыграют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 июля 2017, 19:58

      Бердыев, побольше паспартистов в составе! Нужно еще больше паспартистов!!!! Канун вообще ТОП!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      pus87 22 июля 2017, 19:44

      посмотрим в еврокубках а наш чемпионат это не показатель

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Gлеб2005 22 июля 2017, 19:39

      Новое будущее Зенита

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      martin gore 22 июля 2017, 19:23

      Ай да Дриусси, ай да сукин сын!

      10
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 июля 2017, 18:37

      протекли

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