Дриусси забил два гола, принеся «Зениту» волевую победу над «Рубином»

Сегодня в «Санкт-Петербурге» прошел поединок второго тура РФПЛ, в котором «Зенит» принимал «Рубин». Волевую победу одержали хозяева.
Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Себастьян Дриусси, для которого данные голы стали первыми в петербургском клубе.
Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.
0:1 – Жемалетдинов, 45+1
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1:1 – Дриусси, 52
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2:1 – Дриусси, 90+1
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Источник: РПЛ