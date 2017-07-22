Дриусси забил два гола, принеся «Зениту» волевую победу над «Рубином»

Поздравляю Зенит с почином!Первая ВОЛЕВАЯ победа! Начали работать покупки Сарсании-в прошлом матче-Кузяев,сейчас-Дриусси.Очень результативное начало.
А вот Нету опять нам привёз! Неужели ещё не поняли, что требуется продажа португальца! Хорошо, что выиграли,е если бы....
Сегодня в «Санкт-Петербурге» прошел поединок второго тура РФПЛ, в котором «Зенит» принимал «Рубин». Волевую победу одержали хозяева.
Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Себастьян Дриусси, для которого данные голы стали первыми в петербургском клубе.
Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.
0:1 – Жемалетдинов, 45+1
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— РФПЛ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
1:1 – Дриусси, 52
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— РФПЛ (@rfpl) 22 июля 2017 г.
2:1 – Дриусси, 90+1
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— РФПЛ (@rfpl) 22 июля 2017 г.