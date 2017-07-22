Дриусси забил два гола, принеся «Зениту» волевую победу над «Рубином»

Сегодня в «Санкт-Петербурге» прошел поединок второго тура РФПЛ, в котором «Зенит» принимал «Рубин». Волевую победу одержали хозяева.

Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Себастьян Дриусси, для которого данные голы стали первыми в петербургском клубе.

Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.

0:1 – Жемалетдинов, 45+1

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1:1 – Дриусси, 52

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2:1 – Дриусси, 90+1