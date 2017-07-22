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  • Дриусси забил два гола, принеся «Зениту» волевую победу над «Рубином»

Дриусси забил два гола, принеся «Зениту» волевую победу над «Рубином»

22 июля 2017, 19:35
29

Сегодня в «Санкт-Петербурге» прошел поединок второго тура РФПЛ, в котором «Зенит» принимал «Рубин». Волевую победу одержали хозяева.

Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Себастьян Дриусси, для которого данные голы стали первыми в петербургском клубе.

Предлагаем вашему вниманию все голы этой встречи.

0:1 – Жемалетдинов, 45+1

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1:1 – Дриусси, 52

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

2:1 – Дриусси, 90+1

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дриусси Себастьян
Комментарии (29)
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Бриг
1500737874
протекли
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Britan
1500740598
Ай да Дриусси, ай да сукин сын!
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Gлеб2005
1500741585
Новое будущее Зенита
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pus87
1500741854
посмотрим в еврокубках а наш чемпионат это не показатель
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Сильвербой
1500742702
Бердыев, побольше паспартистов в составе! Нужно еще больше паспартистов!!!! Канун вообще ТОП!!!!
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qw3rty33
1500743940
посмотрим как в лиге сыграют
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4agaaa
1500746029
Хорошее приобретение зенита!
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raritet
1500746380
Помог Дриусси, спасибо.
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shurik45
1500749192
Возможно теперь Манчини задумается о том,выпускать ли в следующий раз Дзюбу в основе. Зенит можно поздравить с отличным приобретением в лице двух аргентинцев. Я очень удивлен тем,что никто не похвалил Кокорина за этот матч. Шурик начал показывать именно тот футбол ,который от него ждали .
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ZENIT-59
1500753047
Поздравляю Зенит с почином!Первая ВОЛЕВАЯ победа! Начали работать покупки Сарсании-в прошлом матче-Кузяев,сейчас-Дриусси.Очень результативное начало. А вот Нету опять нам привёз! Неужели ещё не поняли, что требуется продажа португальца! Хорошо, что выиграли,е если бы....
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