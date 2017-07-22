Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд входит в сферу интересов «Реала». По информации источника, 19-летний англичанин рассматривается руководством мадридского клуба в качестве усиления линии нападения, если сливочным не удастся подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

    Сообщается, что в шорт-лист «Реала» также входят Пьер-Эмерик Обамеянг и Тимо Вернер.

    В прошедшем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 32 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +117

      Tonka88 22 июля 2017, 20:45

      Да он и не пойдёт к сливочным, ему и тут хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 22 июля 2017, 17:46

      увы чемпионат Испании не для английских игроков!!!Рэшфорд на долгие годы застолбит нападение в клубе,а интерес могут проявлять сколько захотят))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 июля 2017, 17:41

      Рассмешили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 22 июля 2017, 17:10

      Да не бред какой то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 22 июля 2017, 16:52

      аха. возьмут Рэшфорда так же как МЮ Моратту

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11