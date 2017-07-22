Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд входит в сферу интересов «Реала». По информации источника, 19-летний англичанин рассматривается руководством мадридского клуба в качестве усиления линии нападения, если сливочным не удастся подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

Сообщается, что в шорт-лист «Реала» также входят Пьер-Эмерик Обамеянг и Тимо Вернер.

В прошедшем сезоне Рэшфорд провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 32 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.