«Барселона» откажется от Коутиньо, если «Ливерпуль» продолжит откладывать сделку по игроку

В «Барселоне» не намерены ждать сделки с «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Фелиппе Коутиньо. По информации источник, сине-гранатовые предупредили мерсисайдцев, что переключат внимание на других игроков в случае отказа от продажи 25-летнего игрока.

Ранее красные отклонили первое предложение каталонского клуба в размере 72 миллионов фунтов стерлингов.

В случае, если «Барселоне» все же не удастся приобрести Коутиньо, она начнет переговоры с дортмундской «Боруссией» по поводу нападающего Усмане Дембеле.

Напомним, в ближайшее время каталонцев может покинуть форвард Неймар, который, по данным СМИ, очень близок к переходу в «ПСЖ».