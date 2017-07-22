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    «Барселона» откажется от Коутиньо, если «Ливерпуль» продолжит откладывать сделку по игроку

    В «Барселоне» не намерены ждать сделки с «Ливерпулем» по трансферу полузащитника Фелиппе Коутиньо. По информации источник, сине-гранатовые предупредили мерсисайдцев, что переключат внимание на других игроков в случае отказа от продажи 25-летнего игрока.

    Ранее красные отклонили первое предложение каталонского клуба в размере 72 миллионов фунтов стерлингов.

    В случае, если «Барселоне» все же не удастся приобрести Коутиньо, она начнет переговоры с дортмундской «Боруссией» по поводу нападающего Усмане Дембеле.

    Напомним, в ближайшее время каталонцев может покинуть форвард Неймар, который, по данным СМИ, очень близок к переходу в «ПСЖ».

    Источник: Tribalfootball

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    22.07.2017 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 июля 2017, 16:38

      Коутиньо в этом году не продадут. А вот в след году скорее он уйдёт

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