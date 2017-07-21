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    По мнению Дворковича, «Локомотив» обладает составом уровня плей-офф Лиги Европы

    Первый вице-премьер Российской Федерации и председатель совета директоров госкомпании «Российские железные дороги» Аркадий Дворкович заявил, что финансовая поддержка московского «Локомотива» со стороны РЖД продолжит оставаться на должном уровне.

    «Локомотив» играет достойно, задача советом директоров поставлена – быть в еврокубках. Команда достаточно укомплектована, чтобы выходить по крайней мере в плей-офф Лиги Европы. Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильности клуба», – сказал политик.

    Проверить боеспособность «Локомотива» футбольная общественность может, в частности, сегодня, 21 июля. В 19:30 по Москве железнодорожники в рамках второго тура РФПЛ проведут матч против ЦСКА. Игра состоится на «ВЭБ Арене».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.07.2017 17:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8838

      GoLenaStop 21 июля 2017, 19:50

      Локо, "тщательнее надо, ребята!.." В ЛЕ играть надо будет, готовьтесь rigt now! Наш паровоз, вперёд лети!...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 19:00

      Государственный деятель в свободное от государственных потуг время промониторил ситуацию и решил, что по укомплектованности пора выходить в плей-офф Лиги Европы...
      В свою бытность помощником Президента, не мог разобраться с прогнозом экономических показателей державы...
      Каждый должен заниматься своим делом!...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 июля 2017, 18:04

      по составу(именам) да, это уверенная сетка плей-офф, а вот по игре... это максимум групповой этап и 3 месте, а атк только уровень 3-его раунд квалификаци к сожаления( но потенциал виде и то что стараются выходить за счет мелкого паса вселяет доверие, а не то что было раньше...вся атака строилась на выносах мяча вперед в надежде что Ньясс что то придумает

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