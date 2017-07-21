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  • По мнению Дворковича, «Локомотив» обладает составом уровня плей-офф Лиги Европы

По мнению Дворковича, «Локомотив» обладает составом уровня плей-офф Лиги Европы

21 июля 2017, 17:52
4

Первый вице-премьер Российской Федерации и председатель совета директоров госкомпании «Российские железные дороги» Аркадий Дворкович заявил, что финансовая поддержка московского «Локомотива» со стороны РЖД продолжит оставаться на должном уровне.

«Локомотив» играет достойно, задача советом директоров поставлена – быть в еврокубках. Команда достаточно укомплектована, чтобы выходить по крайней мере в плей-офф Лиги Европы. Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильности клуба», – сказал политик.

Проверить боеспособность «Локомотива» футбольная общественность может, в частности, сегодня, 21 июля. В 19:30 по Москве железнодорожники в рамках второго тура РФПЛ проведут матч против ЦСКА. Игра состоится на «ВЭБ Арене».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (4)
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RedGreenHooligan
1500649452
по составу(именам) да, это уверенная сетка плей-офф, а вот по игре... это максимум групповой этап и 3 месте, а атк только уровень 3-его раунд квалификаци к сожаления( но потенциал виде и то что стараются выходить за счет мелкого паса вселяет доверие, а не то что было раньше...вся атака строилась на выносах мяча вперед в надежде что Ньясс что то придумает
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insider_retro
1500652840
Государственный деятель в свободное от государственных потуг время промониторил ситуацию и решил, что по укомплектованности пора выходить в плей-офф Лиги Европы... В свою бытность помощником Президента, не мог разобраться с прогнозом экономических показателей державы... Каждый должен заниматься своим делом!...
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GoLenaStop
1500655813
Локо, "тщательнее надо, ребята!.." В ЛЕ играть надо будет, готовьтесь rigt now! Наш паровоз, вперёд лети!...
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