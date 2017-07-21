По мнению Дворковича, «Локомотив» обладает составом уровня плей-офф Лиги Европы

Первый вице-премьер Российской Федерации и председатель совета директоров госкомпании «Российские железные дороги» Аркадий Дворкович заявил, что финансовая поддержка московского «Локомотива» со стороны РЖД продолжит оставаться на должном уровне.

«Локомотив» играет достойно, задача советом директоров поставлена – быть в еврокубках. Команда достаточно укомплектована, чтобы выходить по крайней мере в плей-офф Лиги Европы. Мы же ситуацию мониторим и делаем все, чтобы не подорвать стабильности клуба», – сказал политик.

Проверить боеспособность «Локомотива» футбольная общественность может, в частности, сегодня, 21 июля. В 19:30 по Москве железнодорожники в рамках второго тура РФПЛ проведут матч против ЦСКА. Игра состоится на «ВЭБ Арене».