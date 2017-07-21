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    «Арсенал» включился в борьбу за Баркли, на англичанина претендует «Тоттенхэм»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Росс Баркли может перейти в «Тоттенхэм» за 50 миллионов фунтов. Согласно London Evening Standard, «Арсенал» составит «шпорам» конкуренцию в споре за полузащитника «Эвертона».

    Издание утверждает, что заявленная «ирисками» сумма упадет до конца текущего трансферного окна, потому что действующий контракт 23-летнего Баркли истекает следующим летом.

    В минувшем сезоне Баркли забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 39 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 25 миллионов евро. На данный момент хавбек восстанавливается после операции после удаления грыжи, но будет готов к старту сезона в АПЛ, намеченному на 12 августа.

    Источник: London Evening Standard

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    21.07.2017 00:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      Freaky 21 июля 2017, 08:52

      Если после Лукаку еще и Баркли уйдет, то Эвертону в шестерку точно не прорваться.

      1
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 21 июля 2017, 04:38

      в арсенал!

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