«Арсенал» включился в борьбу за Баркли, на англичанина претендует «Тоттенхэм»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Росс Баркли может перейти в «Тоттенхэм» за 50 миллионов фунтов. Согласно London Evening Standard, «Арсенал» составит «шпорам» конкуренцию в споре за полузащитника «Эвертона».

Издание утверждает, что заявленная «ирисками» сумма упадет до конца текущего трансферного окна, потому что действующий контракт 23-летнего Баркли истекает следующим летом.

В минувшем сезоне Баркли забил шесть голов и отдал девять результативных передач в 39 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 25 миллионов евро. На данный момент хавбек восстанавливается после операции после удаления грыжи, но будет готов к старту сезона в АПЛ, намеченному на 12 августа.