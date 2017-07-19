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    Станция метро «ЦСКА» откроется в сентябре 2017 года

    Станция метро «ЦСКА» будет полностью готова в сентября этого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Одна из станций Третьего пересадочного контура («ЦСКА») фактически готова на 90 процентов, и я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, и в октябре поедут пассажиры по участку, который включает в себя станции «Динамо», «ЦСКА», «Хорошевское» и «Деловой центр».

    Пропускная способность станции – около 120 тысяч пассажиров в сутки. Вокруг станции идет серьезное благоустройство – прокладка пешеходных дорожек, посадка деревьев и создание комфортной территории для жителей этого района», – сказал Собянин.

    Станция будет оформлена в фирменных цветах ЦСКА – красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

    Источник: Интерфакс

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    19.07.2017 12:27
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