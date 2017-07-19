Котуньо покинул «Рубин»

«Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Гильермо Котуньо. Сделано это было по соглашению сторон.

«Благодарим Гильермо за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Напомним, что Гильермо Котуньо перешел в «Рубин» в феврале 2015 года из уругвайского клуба «Данубио». Последний год он провел в аренде в аргентинском клубе «Тальерес». Всего за «Рубин» сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.