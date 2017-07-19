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    Котуньо покинул «Рубин»

    «Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Гильермо Котуньо. Сделано это было по соглашению сторон.

    «Благодарим Гильермо за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

    Напомним, что Гильермо Котуньо перешел в «Рубин» в феврале 2015 года из уругвайского клуба «Данубио». Последний год он провел в аренде в аргентинском клубе «Тальерес». Всего за «Рубин» сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

    Источник: ФК «Рубин»

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    19.07.2017 11:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 19 июля 2017, 16:16

      Балласт сброшен.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июля 2017, 13:46

      никто ничего не говорит когда Рубин покупая игроков пачками как в прошлом году теперь не знает как от них избавиться отпускает бесплатно, а деньги то потраченные гос-ные

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Garrincha58 19 июля 2017, 14:19

      потому и отпускает бесплатно , что деньги то не свои .

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 19 июля 2017, 12:33

      ...буду ждать от Рубина качественную игру в защите с Зенитом.Рубин ВПЕРЁД !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 19 июля 2017, 11:49

      ТоТо

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek > макс438 19 июля 2017, 13:09

      Я тоже думал, он у них там вместо черлидерш

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июля 2017, 11:20

      А Погребняк все еще сидит в Динамо. Просто кумир.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > bset 19 июля 2017, 11:56

      И будет сидеть до конца контракта. Давно на него бы киллера заказали,сэкономили бы прилично

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      Рейтинг: +17730

      paracetamol 19 июля 2017, 11:17

      Одним зарплатополучателем меньше.

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