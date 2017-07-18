Погребняк: «В Суперкубке не стоило удалять Адриано, но в РФПЛ судья показал бы за такое красную карточку»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что арбитр Владислав Безбородов поступил правильно, не удалив форварда «Спартака» Луиса Адриано за эпизод с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым в поединке за Суперкубок России (2:1). Тем не менее, по мнению игрока бело-голубых, будь это матч РФПЛ, бразилец обязательно бы удостоился красной карточки.

«Команда сыграла мощно. Это действительно был супер-«Спартак», как бы странно это ни звучало из моих уст. Луис Адриано угрожал воротам Гилерме все 120 минут и забил гол, это говорит о том, что он хорошо готов к сезону. Ну а поставивший точку в матче Промес доказал свой класс еще в прошлом сезоне, и его отъезд в Европу не за горами.

Считаю, что в спорном эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно: один конкретный матч решал судьбу трофея, и команды должны были доиграть в равных составах. В чемпионате это была бы красная карточка для Адриано», – сказал Погребняк.