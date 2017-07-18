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    Погребняк: «В Суперкубке не стоило удалять Адриано, но в РФПЛ судья показал бы за такое красную карточку»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что арбитр Владислав Безбородов поступил правильно, не удалив форварда «Спартака» Луиса Адриано за эпизод с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым в поединке за Суперкубок России (2:1). Тем не менее, по мнению игрока бело-голубых, будь это матч РФПЛ, бразилец обязательно бы удостоился красной карточки.

    «Команда сыграла мощно. Это действительно был супер-«Спартак», как бы странно это ни звучало из моих уст. Луис Адриано угрожал воротам Гилерме все 120 минут и забил гол, это говорит о том, что он хорошо готов к сезону. Ну а поставивший точку в матче Промес доказал свой класс еще в прошлом сезоне, и его отъезд в Европу не за горами.

    Считаю, что в спорном эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно: один конкретный матч решал судьбу трофея, и команды должны были доиграть в равных составах. В чемпионате это была бы красная карточка для Адриано», – сказал Погребняк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 12:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 18:13

      Штаны все стёр до дыр теперь языка очередь пришла.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 17:07

      Для Суперкубка существуют другие правила футбола, написанные Федуном, - сказал Паша, горе луковое наше.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2017, 16:41

      П@здит лучше,чем играет!Телефон МАТЧ-ТВ дали Павло?Талант пропадает)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 июля 2017, 14:22

      Палик тоже в эксперты нацелился, хули, контракт то просиженный кончается..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2017, 14:13

      у Паши явно что то с головой значит в чемпионате одни правила в кубке можно все ну не бред ли один говорит а другие это печатают

      3
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      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > Garrincha58 18 июля 2017, 16:41

      Во во, бред полный!

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 18 июля 2017, 13:33

      Должен был показать обоим по жёлтой карточке

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > сергей николаевич 18 июля 2017, 13:53

      Только для Адриано это была бы вторая карточка. Так что судья просто перестраховался.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > bset 18 июля 2017, 14:14

      перебздел

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 13:18

      Это кто там пропищал что то ? Это кто форвард который уцепился за контракт и пусть даже не играет,думаю твое мнение нам не интересно.

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