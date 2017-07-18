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  • Погребняк: «В Суперкубке не стоило удалять Адриано, но в РФПЛ судья показал бы за такое красную карточку»

Погребняк: «В Суперкубке не стоило удалять Адриано, но в РФПЛ судья показал бы за такое красную карточку»

18 июля 2017, 12:59
10

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк считает, что арбитр Владислав Безбородов поступил правильно, не удалив форварда «Спартака» Луиса Адриано за эпизод с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым в поединке за Суперкубок России (2:1). Тем не менее, по мнению игрока бело-голубых, будь это матч РФПЛ, бразилец обязательно бы удостоился красной карточки.

«Команда сыграла мощно. Это действительно был супер-«Спартак», как бы странно это ни звучало из моих уст. Луис Адриано угрожал воротам Гилерме все 120 минут и забил гол, это говорит о том, что он хорошо готов к сезону. Ну а поставивший точку в матче Промес доказал свой класс еще в прошлом сезоне, и его отъезд в Европу не за горами.

Считаю, что в спорном эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно: один конкретный матч решал судьбу трофея, и команды должны были доиграть в равных составах. В чемпионате это была бы красная карточка для Адриано», – сказал Погребняк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Локомотив Погребняк Павел
Комментарии (10)
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Диктор
1500373094
Это кто там пропищал что то ? Это кто форвард который уцепился за контракт и пусть даже не играет,думаю твое мнение нам не интересно.
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сергей николаевич
1500374007
Должен был показать обоим по жёлтой карточке
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Garrincha58
1500376410
у Паши явно что то с головой значит в чемпионате одни правила в кубке можно все ну не бред ли один говорит а другие это печатают
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отдай мои вещи
1500376922
Палик тоже в эксперты нацелился, хули, контракт то просиженный кончается..
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Pourport
1500385266
П@здит лучше,чем играет!Телефон МАТЧ-ТВ дали Павло?Талант пропадает)
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paracetamol
1500386823
Для Суперкубка существуют другие правила футбола, написанные Федуном, - сказал Паша, горе луковое наше.
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OfaZavr
1500390838
Штаны все стёр до дыр теперь языка очередь пришла.
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