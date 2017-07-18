Ари: «Короткая скамейка запасных? Да, и это не очень хорошо»

Нападающий «Локомотива» Ари считает, что его команде пока не хватает длины скамейки запасных, что может сказать на выступлении железнодорожников в этом сезоне.

По итогам прошлого сезона московский клуб занял восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Кроме того, красно-зеленые выиграли Кубок России, получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

– Что вы думаете о физическом состоянии как всей команды, так и своем лично?

– Под конец матча за Суперкубок я был очень уставшим, но мне кажется, это нормально для первой игры в сезоне. Заметил, что и в «Спартаке» многие футболисты также очень устали.

– В этом году «Локомотиву» предстоит сыграть больше игр, чем в прошлом. Помимо РФПЛ и Кубка России, клуб представит Россию в Лиге Европы. Но в команде не столь длинная скамейка запасных…

– Да, и это не очень хорошо… Нам пришлось играть 120 минут, очевидно, что вся команда устала. Нам следует восстановить силы после матча, отдохнуть и сконцентрироваться на следующих играх.

– После игры со «Спартаком» многие обсуждали то, что болельщики красно-белых выкрикивали расистские кричалки в адрес вашего одноклубника, бразильского голкипера с российским паспортом Маринато Гилерме. Слышали ли вы эти выкрики, и как на это отреагировал сам Гилерме?

– Я не слышал никаких оскорблений в сторону Гилерме. Думаю, и он вряд ли это слышал – мы были полностью сосредоточены на игре.