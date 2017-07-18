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    Ари: «Короткая скамейка запасных? Да, и это не очень хорошо»

    Нападающий «Локомотива» Ари считает, что его команде пока не хватает длины скамейки запасных, что может сказать на выступлении железнодорожников в этом сезоне.

    По итогам прошлого сезона московский клуб занял восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Кроме того, красно-зеленые выиграли Кубок России, получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    – Что вы думаете о физическом состоянии как всей команды, так и своем лично?

    – Под конец матча за Суперкубок я был очень уставшим, но мне кажется, это нормально для первой игры в сезоне. Заметил, что и в «Спартаке» многие футболисты также очень устали.

    – В этом году «Локомотиву» предстоит сыграть больше игр, чем в прошлом. Помимо РФПЛ и Кубка России, клуб представит Россию в Лиге Европы. Но в команде не столь длинная скамейка запасных…

    – Да, и это не очень хорошо… Нам пришлось играть 120 минут, очевидно, что вся команда устала. Нам следует восстановить силы после матча, отдохнуть и сконцентрироваться на следующих играх.

    – После игры со «Спартаком» многие обсуждали то, что болельщики красно-белых выкрикивали расистские кричалки в адрес вашего одноклубника, бразильского голкипера с российским паспортом Маринато Гилерме. Слышали ли вы эти выкрики, и как на это отреагировал сам Гилерме?

    – Я не слышал никаких оскорблений в сторону Гилерме. Думаю, и он вряд ли это слышал – мы были полностью сосредоточены на игре.

    Источник: Известия

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    18.07.2017 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 июля 2017, 12:04

      Хорошо что неслышал. А они были. Очень стыдно за таких людей. У самих же бразилы играют. Причем не так давно как Гилерме, да и язык Гилерме выучил.

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      Рейтинг: +24996

      bset > SPARTAK 85 18 июля 2017, 12:12

      Кого это интересует? Дебилы часто оскорбляют по той категории, к которой сами принадлежат. Скоро будут называть болельщиков других команд москалями.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 июля 2017, 11:53

      ну во-первых, думаю, усиление еще будет, а во-вторых, я чего-то может не понимаю, но если молодые ребята сидят на скамейке, то им надо давать шансы.

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