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Ари: «Короткая скамейка запасных? Да, и это не очень хорошо»

18 июля 2017, 11:43
4

Нападающий «Локомотива» Ари считает, что его команде пока не хватает длины скамейки запасных, что может сказать на выступлении железнодорожников в этом сезоне.

По итогам прошлого сезона московский клуб занял восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Кроме того, красно-зеленые выиграли Кубок России, получив прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

– Что вы думаете о физическом состоянии как всей команды, так и своем лично?

– Под конец матча за Суперкубок я был очень уставшим, но мне кажется, это нормально для первой игры в сезоне. Заметил, что и в «Спартаке» многие футболисты также очень устали.

– В этом году «Локомотиву» предстоит сыграть больше игр, чем в прошлом. Помимо РФПЛ и Кубка России, клуб представит Россию в Лиге Европы. Но в команде не столь длинная скамейка запасных…

– Да, и это не очень хорошо… Нам пришлось играть 120 минут, очевидно, что вся команда устала. Нам следует восстановить силы после матча, отдохнуть и сконцентрироваться на следующих играх.

– После игры со «Спартаком» многие обсуждали то, что болельщики красно-белых выкрикивали расистские кричалки в адрес вашего одноклубника, бразильского голкипера с российским паспортом Маринато Гилерме. Слышали ли вы эти выкрики, и как на это отреагировал сам Гилерме?

– Я не слышал никаких оскорблений в сторону Гилерме. Думаю, и он вряд ли это слышал – мы были полностью сосредоточены на игре.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (4)
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vladik12
1500367854
Да будет у "Локо" усиление, какое-никакое. Ближе к концу окна.
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Diesel133
1500368016
ну во-первых, думаю, усиление еще будет, а во-вторых, я чего-то может не понимаю, но если молодые ребята сидят на скамейке, то им надо давать шансы.
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SPARTAK 85
1500368651
Хорошо что неслышал. А они были. Очень стыдно за таких людей. У самих же бразилы играют. Причем не так давно как Гилерме, да и язык Гилерме выучил.
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