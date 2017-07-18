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    «Зенит» отказал «Бордо» в аренде Хави Гарсии

    Руководство «Зенита» не устроило предложение «Бордо» относительно перехода полузащитника Хави Гарсии, сообщает издание L'Equipe. Французская сторона готова была взять в аренду 30-летнего игрока, но такой расклад дел не подходит под цели сине-бело-голубых.

    Напомним, что Гарсия пропустил стартовый матч чемпионата России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Он перебрался в «Зенит» в 2014 году из «Манчестер Сити». Срок контракта испанца истекает летом 2019 года.

    В прошлом сезоне испанец провел 22 матча в чемпионате России, забив в них один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 06:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +722

      Urry 18 июля 2017, 11:10

      Пусть играет, может тол будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 09:34

      Самим нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 июля 2017, 09:33

      Надо его этим летом куда то сплавить. А то через год уйдет свободным агентом.

      0
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO > Jenea83 18 июля 2017, 13:32

      Серьезно?
      На дворе 2017 год, контракт у человека заканчивается в 19 году. Как он следующим летом свободным уйдет?
      Или вы из будущего и точно знаете, что этим летом он никуда не уйдет?

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 18 июля 2017, 09:21

      В цене не сошлись

      0
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      Рейтинг: +6926

      mamba9090909 18 июля 2017, 07:02

      Что, мало дают?))

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка > mamba9090909 18 июля 2017, 08:03

      "Бордо" просит, чтобы "Зенит" платил Хави большую часть его оклада.

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