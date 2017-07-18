«Зенит» отказал «Бордо» в аренде Хави Гарсии

Руководство «Зенита» не устроило предложение «Бордо» относительно перехода полузащитника Хави Гарсии, сообщает издание L'Equipe. Французская сторона готова была взять в аренду 30-летнего игрока, но такой расклад дел не подходит под цели сине-бело-голубых.

Напомним, что Гарсия пропустил стартовый матч чемпионата России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Он перебрался в «Зенит» в 2014 году из «Манчестер Сити». Срок контракта испанца истекает летом 2019 года.

В прошлом сезоне испанец провел 22 матча в чемпионате России, забив в них один гол.