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«Зенит» отказал «Бордо» в аренде Хави Гарсии

18 июля 2017, 06:48
7

Руководство «Зенита» не устроило предложение «Бордо» относительно перехода полузащитника Хави Гарсии, сообщает издание L'Equipe. Французская сторона готова была взять в аренду 30-летнего игрока, но такой расклад дел не подходит под цели сине-бело-голубых.

Напомним, что Гарсия пропустил стартовый матч чемпионата России против «СКА-Хабаровска» (2:0). Он перебрался в «Зенит» в 2014 году из «Манчестер Сити». Срок контракта испанца истекает летом 2019 года.

В прошлом сезоне испанец провел 22 матча в чемпионате России, забив в них один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Зенит Бордо Хави Гарсия
Комментарии (7)
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mamba9090909
1500350521
Что, мало дают?))
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Stavropolets
1500358908
В цене не сошлись
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Jenea83
1500359634
Надо его этим летом куда то сплавить. А то через год уйдет свободным агентом.
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paracetamol
1500359657
Самим нужен.
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Urry
1500365445
Пусть играет, может тол будет
Ответить
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