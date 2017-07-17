Гари Невилл заявил, что титул нового сезона АПЛ выиграет команда из Манчестера

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от грядущего сезона в АПЛ. По его мнению, лондонский «Челси» не сумеет отстоять титул.

«Год назад я говорил, что чемпионом станет клуб из Манчестера, но я ошибся и титул взяли «пенсионеры». Сейчас я тоже уверен, что будущий сезон останется либо за «Манчестер Юнайтед», либо за «Сити». Что касается «Челси», то они ослабят хватку и перестанут быть такими недосягаемыми. В частности, из-за участия в Лиге чемпионов. Это и позволит Манчестеру отпраздновать победу в следующем мае», – заявил Невилл.

Сезон-2017/18 в АПЛ стартует 11 августа.