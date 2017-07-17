Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гари Невилл заявил, что титул нового сезона АПЛ выиграет команда из Манчестера

    Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от грядущего сезона в АПЛ. По его мнению, лондонский «Челси» не сумеет отстоять титул.

    «Год назад я говорил, что чемпионом станет клуб из Манчестера, но я ошибся и титул взяли «пенсионеры». Сейчас я тоже уверен, что будущий сезон останется либо за «Манчестер Юнайтед», либо за «Сити». Что касается «Челси», то они ослабят хватку и перестанут быть такими недосягаемыми. В частности, из-за участия в Лиге чемпионов. Это и позволит Манчестеру отпраздновать победу в следующем мае», – заявил Невилл.

    Сезон-2017/18 в АПЛ стартует 11 августа.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 19:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 17 июля 2017, 22:19

      Челси чемпион. Пока им равных нету!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 июля 2017, 20:29

      Влажные мечты,и в этом пенсионер прогремит!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 июля 2017, 20:01

      Если из Манчестера то только МАНЧЕСТЕР СИТИ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11