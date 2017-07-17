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  • Березуцкий: «Пребываю в шоке, когда кто-то начинает перечислять мои заслуги и титулы»

Березуцкий: «Пребываю в шоке, когда кто-то начинает перечислять мои заслуги и титулы»

17 июля 2017, 18:56
6

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своей карьере в армейском клубе, о намерении попробовать себя в роли тренера, а также о том, как долго еще собирается выступать. Сегодня прошло ровно 15 лет с того момента, как ныне уже 35-летний игрок впервые вышел на поле в красно-синей футболке.

– Оглядываясь на свою карьеру, скажи, какой она запомнится тебе в целом?

– Думаю, что это карьера, о которой я не мог и мечтать в свои 17 лет. Никогда не представлял, что она будет такой. Да, я не попробовал поиграть в Европе, но, несмотря на это, у меня нет причин быть недовольным карьерой. Какие моменты и успехи запомнятся больше всего? Таких моментов много. Когда ты молодой, ты немного не понимаешь, что ты делаешь. Первое чемпионство, другие трофеи – поначалу ты не осознаешь, чего достиг. Через какое-то время до тебя доходит, что это очень крутое достижение, которое не всем футболистам покоряется. Иногда кто-то начинает перечислять мои заслуги и титулы, и тогда я в шоке. Там столько написано, просто ужас!

– Ты пошел учиться на тренерские курсы. Это серьезное намерение?

– Попробовать можно. Может быть, получится, понравится, но это в любом случае очень тяжело. Эта работа отнимает очень много времени. Мы и так жертвовали какими-то вещами – семьей, временем, мы постоянно в разъездах. При работе тренером тоже придется идти на эти жертвы. Причем не семь часов в день, а 25! Тренер – работа нервная, сложная, тяжелая. Но если получится, если понравится е почему бы и нет? Но я не уверен, что получится. Не каждому футболисту дано стать тренером.

– Ну и заключительный вопрос, без которого, пожалуй, не обойтись. Когда ты будешь принимать решение о дальнейшей карьере?

– Принимать буду через год, когда истечет контракт. Но вполне возможно, что это мой последний сезон.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (6)
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Shpion23
1500309271
Эх, я думал они вечные...)
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Krics
1500309702
Не плохая спортивная карьера . Удачи Вася.
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Михаил Шевченко
1500309723
Ну дааа
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shurik45
1500313922
Василий ,здоровья тебе и твоей семье . Карьера когда-нибудь заканчивается ,а жизнь продолжается! Удачи и успехов тебе в новом сезоне.
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cska-62
1500321279
Василий! Надо дать жару в Европе, раз появился тренер! А о перспективах думать после этого.
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DeutschlandUberAlles
1500324255
Вася в своём репертуаре)
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