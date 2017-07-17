Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Березуцкий: «Пребываю в шоке, когда кто-то начинает перечислять мои заслуги и титулы»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о своей карьере в армейском клубе, о намерении попробовать себя в роли тренера, а также о том, как долго еще собирается выступать. Сегодня прошло ровно 15 лет с того момента, как ныне уже 35-летний игрок впервые вышел на поле в красно-синей футболке.

    – Оглядываясь на свою карьеру, скажи, какой она запомнится тебе в целом?

    – Думаю, что это карьера, о которой я не мог и мечтать в свои 17 лет. Никогда не представлял, что она будет такой. Да, я не попробовал поиграть в Европе, но, несмотря на это, у меня нет причин быть недовольным карьерой. Какие моменты и успехи запомнятся больше всего? Таких моментов много. Когда ты молодой, ты немного не понимаешь, что ты делаешь. Первое чемпионство, другие трофеи – поначалу ты не осознаешь, чего достиг. Через какое-то время до тебя доходит, что это очень крутое достижение, которое не всем футболистам покоряется. Иногда кто-то начинает перечислять мои заслуги и титулы, и тогда я в шоке. Там столько написано, просто ужас!

    – Ты пошел учиться на тренерские курсы. Это серьезное намерение?

    – Попробовать можно. Может быть, получится, понравится, но это в любом случае очень тяжело. Эта работа отнимает очень много времени. Мы и так жертвовали какими-то вещами – семьей, временем, мы постоянно в разъездах. При работе тренером тоже придется идти на эти жертвы. Причем не семь часов в день, а 25! Тренер – работа нервная, сложная, тяжелая. Но если получится, если понравится е почему бы и нет? Но я не уверен, что получится. Не каждому футболисту дано стать тренером.

    – Ну и заключительный вопрос, без которого, пожалуй, не обойтись. Когда ты будешь принимать решение о дальнейшей карьере?

    – Принимать буду через год, когда истечет контракт. Но вполне возможно, что это мой последний сезон.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2017 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 23:44

      Вася в своём репертуаре)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июля 2017, 22:54

      Василий! Надо дать жару в Европе, раз появился тренер! А о перспективах думать после этого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 17 июля 2017, 20:52

      Василий ,здоровья тебе и твоей семье . Карьера когда-нибудь заканчивается ,а жизнь продолжается! Удачи и успехов тебе в новом сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 июля 2017, 19:42

      Ну дааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 17 июля 2017, 19:41

      Не плохая спортивная карьера . Удачи Вася.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 17 июля 2017, 19:34

      Эх, я думал они вечные...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11