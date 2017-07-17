Нигматуллин советует «Спартаку» не тратить 6 миллионов на Канунникова, а придержать эту сумму для более полезных трансферов

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает нецелесообразной покупку красно-белыми нападающего «Рубина» Максима Канунникова за 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 26-летнего игрока составляет 1 миллионов евро. Сегодня стало известно, что реальные отступные за форварда – 6 миллионов, которые и хотят получить казанцы от столичного клуба.

«Ничего не имею против Максима Канунникова лично, но не вижу логики в интересе к этому игроку. Мне нравится, что делает «Спартак» в последнее время: каждый трансфер, каждый матч. И тут Канунников, который ничем особенно не выделялся в предыдущих командах. Возможно, «Спартак» или отдельно Каррера увидел в нем качества, которые помогут усилить игру. Но, по-моему, Максим априори проигрывает всем игрокам на этой позиции в стане красно-белых. Усилением для них он не выглядит.

Наверное, зерно нужно искать в лимите. Почему бы не взять российского игрока, ведь у него российский паспорт. Надеюсь, что Канунников опровергнет мои слова. Мне кажется, что на данный момент ему может дать больше Курбан Бердыев. Со стороны футболиста, конечно, можно сказать, что играть в команде, которая стала чемпионом и будет играть в ЛЧ, – это шаг вперед. Но переход просто ради перехода… Не совсем понятно.

Я сначала видел, что «Спартак» миллион готов отдать. Но шесть – уже ни в какие ворота. За такие деньги можно купить качественного футболиста европейского уровня. Я бы советовал красно-белым придержать эту сумму для более нужных и полезных трансферов.

Думаю, что Максим Канунников не перейдет. Все-таки разум возьмет верх. Для многих футболистов сейчас является большой удачей работать под руководством Бердыева. Он в очередной раз доказал это в «Ростове». Первый матч «Рубина» я в счет не беру, потому что нужно время для того, чтобы заново всех научить играть в бердыевский футбол. И Канунников может при нем заиграть новыми рубиновыми красками», – сказал Нигматуллин.