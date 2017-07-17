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    «Челси» предложил контракт Феррейре-Карраско

    «Челси» сделал предложение полузащитнику «Атлетико» Яннику Феррейре-Карраско. Лондонцы готовы заключить с 23-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой, превышающей вдвое его нынешнюю.

    Главный тренер синих Антонио Конте отчаянно пытается укрепить атакующую линию команды после того, как ему не удалось заполучить нападающего Ромелу Лукаку, перешедшего в итоге из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».

    Нынешнее соглашение Феррейры-Карраско рассчитано до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    17.07.2017 16:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +51

      ali2004 17 июля 2017, 21:29

      Вряд ли его отпустят. Он будущее Атлетико.

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 17 июля 2017, 18:49

      форвард нужен срочно причем очень забивной

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 17 июля 2017, 18:13

      нормально

      0
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      Рейтинг: +23

      Hulk 37rus 17 июля 2017, 17:55

      Не плохо если перейдёт в челси!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 июля 2017, 17:41

      это точно конте отчаянно пытается усилить атаку синих, но пока ноль. Коста аут, Лукаку кинул, так челси будет сложно и в четвёрку попасть - одни трансферные провалы

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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 17 июля 2017, 17:21

      он ищет замену Мозесу!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 июля 2017, 16:38

      Хороший игрок и подходящий для игры Челси. Но вопрос в том отпустит ли его Симеоне, вряд ли, по крайней мере пока не найдут адекватную замену. А Челси действительно надо искать усиление атаки.

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      Рейтинг: +25

      mellanxollik > hevbn 28 17 июля 2017, 16:45

      Нашли уже, вместо него будет Витоло. Он немного другого плана, конечно, но

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