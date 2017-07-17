«Челси» предложил контракт Феррейре-Карраско

«Челси» сделал предложение полузащитнику «Атлетико» Яннику Феррейре-Карраско. Лондонцы готовы заключить с 23-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой, превышающей вдвое его нынешнюю.

Главный тренер синих Антонио Конте отчаянно пытается укрепить атакующую линию команды после того, как ему не удалось заполучить нападающего Ромелу Лукаку, перешедшего в итоге из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».

Нынешнее соглашение Феррейры-Карраско рассчитано до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.