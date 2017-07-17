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«Челси» предложил контракт Феррейре-Карраско

17 июля 2017, 16:26
8

«Челси» сделал предложение полузащитнику «Атлетико» Яннику Феррейре-Карраско. Лондонцы готовы заключить с 23-летним игроком пятилетний контракт с зарплатой, превышающей вдвое его нынешнюю.

Главный тренер синих Антонио Конте отчаянно пытается укрепить атакующую линию команды после того, как ему не удалось заполучить нападающего Ромелу Лукаку, перешедшего в итоге из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».

Нынешнее соглашение Феррейры-Карраско рассчитано до июня 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Источник: Don Balon
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Атлетико Карраско Янник
Комментарии (8)
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hevbn 28
1500298733
Хороший игрок и подходящий для игры Челси. Но вопрос в том отпустит ли его Симеоне, вряд ли, по крайней мере пока не найдут адекватную замену. А Челси действительно надо искать усиление атаки.
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Mainstream One
1500301316
он ищет замену Мозесу!
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forward33
1500302502
это точно конте отчаянно пытается усилить атаку синих, но пока ноль. Коста аут, Лукаку кинул, так челси будет сложно и в четвёрку попасть - одни трансферные провалы
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Hulk 37rus
1500303309
Не плохо если перейдёт в челси!
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сергей николаевич
1500304387
нормально
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Berikosha
1500306596
форвард нужен срочно причем очень забивной
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ali2004
1500316147
Вряд ли его отпустят. Он будущее Атлетико.
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