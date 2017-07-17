Спаллетти косвенно подтвердил продажу Перишича

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти намекнул, что он смирился с переходом полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, манкунианцы согласились заплатить за хорвата 45,7 миллиона евро, и о сделке будет объявлено в течение ближайших двух дней.

«Тренировочные сборы получились довольно хорошими. Несколько игроков, к сожалению, получили травмы, но в принципе все прошло нормально.

Чего я ожидаю от трансферного окна? Надеюсь, что эта команда будет расти, потому что у нее есть такая возможность.

Перишич? Вы все знаете, вся информация открыта», – сказал Спаллетти.