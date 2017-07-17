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    Спаллетти косвенно подтвердил продажу Перишича

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти намекнул, что он смирился с переходом полузащитника Ивана Перишича в «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, манкунианцы согласились заплатить за хорвата 45,7 миллиона евро, и о сделке будет объявлено в течение ближайших двух дней.

    «Тренировочные сборы получились довольно хорошими. Несколько игроков, к сожалению, получили травмы, но в принципе все прошло нормально.

    Чего я ожидаю от трансферного окна? Надеюсь, что эта команда будет расти, потому что у нее есть такая возможность.

    Перишич? Вы все знаете, вся информация открыта», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2017 15:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 17 июля 2017, 16:41

      Ну и всё перешил значит перешел

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