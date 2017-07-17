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    Александр Кержаков очень хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов

    Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился комментариями по поводу матча первого тура РФПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:2). Для эксперта стал откровением беззубый первый тайм в исполнении волжан.

    «Меня очень удивил первый тайм. «Рубин» играл так плохо, что «Краснодар» делал, что хотел. Я очень хочу увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов и очень этого жду. Надеюсь, что по итогам нынешнего сезона это произойдет. Для меня «Краснодар» всегда является командой, которая должна преподнести сюрприз», – заявил Кержаков.

    В период с 2002 по 2016 годы игрок провел 91 матч в составе российской сборной и забил 30 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 01:01
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июля 2017, 13:14

      Давайте кубки этого года пройдём. До финала.
      Разве мало?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 07:40

      Саня поддерживаю тебя и согласен с тобой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 17 июля 2017, 07:14

      Краснодар в лиге чемпионов- было бы круто?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:33

      Спартак
      Краснодар
      Зенит
      Чтоб без обид в финале ЛЕ ЦСКА - Иван Грозный.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 17 июля 2017, 09:53

      Ахмат конечно, но с Иваном грознее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 июля 2017, 05:24

      Уже против Зенита?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2017, 04:07

      Я тоже...

      0
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