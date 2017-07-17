Александр Кержаков очень хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился комментариями по поводу матча первого тура РФПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:2). Для эксперта стал откровением беззубый первый тайм в исполнении волжан.

«Меня очень удивил первый тайм. «Рубин» играл так плохо, что «Краснодар» делал, что хотел. Я очень хочу увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов и очень этого жду. Надеюсь, что по итогам нынешнего сезона это произойдет. Для меня «Краснодар» всегда является командой, которая должна преподнести сюрприз», – заявил Кержаков.

В период с 2002 по 2016 годы игрок провел 91 матч в составе российской сборной и забил 30 голов.