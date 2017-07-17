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  • Александр Кержаков очень хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов

Александр Кержаков очень хочет видеть «Краснодар» в Лиге чемпионов

17 июля 2017, 01:01
7

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился комментариями по поводу матча первого тура РФПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:2). Для эксперта стал откровением беззубый первый тайм в исполнении волжан.

«Меня очень удивил первый тайм. «Рубин» играл так плохо, что «Краснодар» делал, что хотел. Я очень хочу увидеть «Краснодар» в Лиге чемпионов и очень этого жду. Надеюсь, что по итогам нынешнего сезона это произойдет. Для меня «Краснодар» всегда является командой, которая должна преподнести сюрприз», – заявил Кержаков.

В период с 2002 по 2016 годы игрок провел 91 матч в составе российской сборной и забил 30 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Кержаков Александр
Комментарии (7)
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арейская
1500253646
Я тоже...
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КЭТиК
1500258295
Уже против Зенита?
Ответить
Дядя Серёжа
1500262387
Спартак Краснодар Зенит Чтоб без обид в финале ЛЕ ЦСКА - Иван Грозный.
Ответить
Tsigan
1500264841
Краснодар в лиге чемпионов- было бы круто?
Ответить
Бугимен
1500266410
Саня поддерживаю тебя и согласен с тобой!
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subbotaspartak
1500286446
Давайте кубки этого года пройдём. До финала. Разве мало?
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