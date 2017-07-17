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Тренер Адьям Кузяев: «Мой сын Далер играет в великом клубе»

17 июля 2017, 00:48
3

Главный тренер эстонского клуба «Нарва-Транс» Адьям Кузяев поделился эмоциями от дебютного гола своего сына, полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Далера, в РФПЛ. Случилось это 16 июля в поединке первого тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

«Я очень рад, что сын забил в первом же матче! Все наша семья гордится Далером. Надеюсь, и дальше у него все будет получаться в «Зените».

Он такой человек, который умеет контролировать и сдерживать себя. Целеустремлен, старается сохранить эмоции на дело. Направляет энергию в правильное русло. Кроме того, мы все так долго ждали этого гола, что у Далера, наверное, уже не было сил бурно праздновать. Наконец-то забил… Хотя моментов у сына было достаточно и когда он играл за «Ахмат», и когда выступал за «Нефтехимик» в ФНЛ. Мяч просто не шел в ворота.

Ему бы еще мощи добавить, а так, считаю, у него, как у полузащитника, все есть. Нужно только набраться опыта игры в топ-клубе. Это делает сильнее любого футболиста. Надеюсь, в таком великом клубе, как «Зенит», он продолжит свое развитие. Далер всегда старается работать на атаку, но и об оборонительных функциях не забывает. Тем более в «Ахмате» он в основном выходил на позиции опорного полузащитника, выполнял большой объем оборонительных действий. Естественно, это тоже причина отсутствия голов.

В Хабаровске Далер получил желтую карточку, помогая защите. Честно говоря, я в том эпизоде тоже пошел бы на фол, поскольку человек вываливался в центральную зону перед штрафной «Зенита». Не люблю хвалить сына, ведь он может прочитать мои слова, а вот в данном случае сделаю это», – сказал специалист.

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Почему новый «Зенит» – это круто

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер
Комментарии (3)
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С@НЁК.
1500265442
Без сомнения!
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Tajik-za Zenit
1500270735
Если так продолжит может и в сборную на чм 2018 возьмут в любом случай удачи Далеру
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Дядя Серёжа
1500274494
А пачпорт у него чей?
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