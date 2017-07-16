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    Точилин рассказал, планирует ли санкт-петербургское «Динамо» выходить в РФПЛ

    Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Александр Точилин подвел итог матчу второго тура ФНЛ против санкт-петербургского «Зенита-2» (1:0). По словам наставника, после двух динамовских побед подряд говорить о выходе команды в РФПЛ преждевременно.

    – Для болельщиков игра была хорошая: очень много голевых моментов создали команды. Для тренеров игра была валидольной. Очень рад, что мы использовали свой момент. А у молодежи «Зенита» все впереди.

    – Статус матча добавил самоотдачи вашим игрокам?

    – У нас каждая игра, как дерби. По самоотдаче и желанию претензий нет. Есть игровые проблемы, будем их исправлять.

    – Когда будет играть Олег Власов?

    – Он только три дня назад к нам присоединился. К следующей игре мы будем на него рассчитывать.

    Игра против «Енисея» добавила уверенности?

    – Каждая победа помогает. В следующей игре мы будем еще увереннее.

    – Следующие матчи вы проведете в Новгороде.

    – Никаких проблем не вижу. Это сложности для наших болельщиков. К сожалению, мы в Петербурге в эти сроки играть не можем, поэтому будем играть в Новгороде. Надеюсь на понимание болельщиков.

    – Есть ли цель выйти в Премьер-лигу?

    – После двух побед задача одна – выиграть третью игру. Мы еще не решили минимальную задачу – остаться в ФНЛ. Сначала решим одну, потом будем ставить другие. Думаю, удача в первых матчах была на нашей стороне, а на ней долго в премьер-лиге задержаться не получится

    Источник: «Советский спорт»

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    16.07.2017 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 июля 2017, 10:24

      О как! Если такое произойдет,то и четвертый питерский клуб в ПЛ не за горами)
      Каждый тур с дерби,красотища!

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 00:02

      И весь чемпионат сведётся к Питерско-московскому междусобойчику.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 06:47

      Тосно, Динамо С-П - гарантированные 12 очков Зениту.
      А москвичи между собой бьются.

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