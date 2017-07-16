Точилин рассказал, планирует ли санкт-петербургское «Динамо» выходить в РФПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Александр Точилин подвел итог матчу второго тура ФНЛ против санкт-петербургского «Зенита-2» (1:0). По словам наставника, после двух динамовских побед подряд говорить о выходе команды в РФПЛ преждевременно.

– Для болельщиков игра была хорошая: очень много голевых моментов создали команды. Для тренеров игра была валидольной. Очень рад, что мы использовали свой момент. А у молодежи «Зенита» все впереди.

– Статус матча добавил самоотдачи вашим игрокам?

– У нас каждая игра, как дерби. По самоотдаче и желанию претензий нет. Есть игровые проблемы, будем их исправлять.

– Когда будет играть Олег Власов?

– Он только три дня назад к нам присоединился. К следующей игре мы будем на него рассчитывать.

– Игра против «Енисея» добавила уверенности?

– Каждая победа помогает. В следующей игре мы будем еще увереннее.

– Следующие матчи вы проведете в Новгороде.

– Никаких проблем не вижу. Это сложности для наших болельщиков. К сожалению, мы в Петербурге в эти сроки играть не можем, поэтому будем играть в Новгороде. Надеюсь на понимание болельщиков.

– Есть ли цель выйти в Премьер-лигу?

– После двух побед задача одна – выиграть третью игру. Мы еще не решили минимальную задачу – остаться в ФНЛ. Сначала решим одну, потом будем ставить другие. Думаю, удача в первых матчах была на нашей стороне, а на ней долго в премьер-лиге задержаться не получится