Александр Кержаков: «Хотел бы, чтобы мяч после рабоны Лескано все-таки залетел в ворота «Зенита»

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков после матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и сине-бело-голубыми (0:2) сделал неожиданное признание в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Да простят меня болельщики «Зенита», но единственный раз в жизни я хотел, чтобы «Зенит» пропустил – и это было в моменте хабаровчанина Хуана Эдуардо Лескано, когда он бил рабоной в ворота Алексея Лунева», – заявил Кержаков.

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