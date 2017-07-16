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    Александр Кержаков: «Хотел бы, чтобы мяч после рабоны Лескано все-таки залетел в ворота «Зенита»

    Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков после матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и сине-бело-голубыми (0:2) сделал неожиданное признание в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Да простят меня болельщики «Зенита», но единственный раз в жизни я хотел, чтобы «Зенит» пропустил – и это было в моменте хабаровчанина Хуана Эдуардо Лескано, когда он бил рабоной в ворота Алексея Лунева», – заявил Кержаков.

    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

    Почему новый «Зенит» – это круто

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 21:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 17 июля 2017, 01:41

      голешник был бы тот еще!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 17 июля 2017, 00:10

      Да, если бы забил, то это был бы самый красивый гол, как минимум в туре !

      4
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > Вадим 1972 17 июля 2017, 10:06

      Не, на первом месте гол Кокоши, красивый ошень.

      1
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:18

      А чём спорить, Кокоша забил, а Лескана нет.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 00:05

      Один из лучших моментов в этом туре.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 17 июля 2017, 00:04

      Вот это да

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 июля 2017, 00:04

      Красивый момент, действительно жаль, что перекладина...

      6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 июля 2017, 23:23

      Это гол был бы как минимум в топ-3 лучших голов за всю историю российского футбола! А может и просто - самым лучшим.

      3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 16 июля 2017, 22:47

      Такого я ещё не видел..

      3
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      Рейтинг: +1282

      Джой 16 июля 2017, 22:39

      Я думаю все были бы не против.

      6
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 22:38

      Жаль гола нет..лучшая перекладина чемпионата уже в первом туре!

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 июля 2017, 22:03

      после такой рабоны и ябы хотел!

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