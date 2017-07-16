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  • Александр Кержаков: «Хотел бы, чтобы мяч после рабоны Лескано все-таки залетел в ворота «Зенита»

Александр Кержаков: «Хотел бы, чтобы мяч после рабоны Лескано все-таки залетел в ворота «Зенита»

16 июля 2017, 21:49
14

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков после матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и сине-бело-голубыми (0:2) сделал неожиданное признание в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Да простят меня болельщики «Зенита», но единственный раз в жизни я хотел, чтобы «Зенит» пропустил – и это было в моменте хабаровчанина Хуана Эдуардо Лескано, когда он бил рабоной в ворота Алексея Лунева», – заявил Кержаков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Почему новый «Зенит» – это круто

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит СКА-Хабаровск Кержаков Александр Лескано Хуан Эдуардо
Комментарии (14)
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insider_retro
1500231527
Фу.... Как не корпоративно и не патриотично.... Шутка... Но эпизод просто блестящий!!.... Украшение тура!...
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Павел Буре
1500231807
после такой рабоны и ябы хотел!
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xLINDAx
1500233930
Жаль гола нет..лучшая перекладина чемпионата уже в первом туре!
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Джой
1500233969
Я думаю все были бы не против.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1500236605
Это гол был бы как минимум в топ-3 лучших голов за всю историю российского футбола! А может и просто - самым лучшим.
Ответить
mialkov
1500239054
Красивый момент, действительно жаль, что перекладина...
Ответить
Zenit-84
1500239062
Вот это да
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500239126
Один из лучших моментов в этом туре.
Ответить
Вадим 1972
1500239423
Да, если бы забил, то это был бы самый красивый гол, как минимум в туре !
Ответить
Алекc
1500244909
голешник был бы тот еще!
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