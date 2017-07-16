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  • Мостовой: «В «Зените» уже виден почерк Манчини. При нем даже Кокорин забегал»

Мостовой: «В «Зените» уже виден почерк Манчини. При нем даже Кокорин забегал»

16 июля 2017, 21:39
6

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением по итогам матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:2). Эксперт уже видит в сине-бело-голубых руку нового главного тренера Роберто Манчини.

– Уже виден почерк Манчини, становится понятно, чего он хочет от футболистов. Однако по одному матчу сложно судить о глобальных переменах. Некоторые игроки совершили такой перелет и скачок во времени непосредственно перед встречей впервые в жизни. Ощущалось, что голова вроде думает верно, а вот ноги не бегут. Хабаровчане в движении превосходили питерцев, особенно в первом тайме.

При этом было видно, что зенитовцы сверхмотивированы – даже Александр Кокорин бегал, старался. Неплох и новичок Себастьян Дриусси – техника у парня потрясающая.

– Вместе с тем, и хозяева создали немало голевых моментов.

– Согласен, большие молодцы. Но знал, что «Зенит» все равно победит – класс дает о себе знать. У хабаровчан же много желания, но мастерства не хватает. Еще и не повезло в моменте с сумасшедшим ударом Хуан Эдуардо Лескано в перекладину.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Почему новый «Зенит» – это круто

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто Мостовой Александр
Комментарии (6)
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insider_retro
1500232290
Когда команды в РФПЛ перестанут выходить на матч с желанием выиграть на классе, тогда все побегут, будет командное движение, появится зрелищность.... Нам зрителям тогда будет благодать.... Вот тогда и видна будет именно ТРЕНЕРСКАЯ работа....
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vitvik
1500238204
Кокорину пора начинать бегать, или он останется в истории как "молодой футболист подающий надежды".
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sprint5
1500263314
сезон длинный может а Кокорин непредсказуем
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