Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «В «Зените» уже виден почерк Манчини. При нем даже Кокорин забегал»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением по итогам матча первого тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и санкт-петербургским «Зенитом» (0:2). Эксперт уже видит в сине-бело-голубых руку нового главного тренера Роберто Манчини.

    – Уже виден почерк Манчини, становится понятно, чего он хочет от футболистов. Однако по одному матчу сложно судить о глобальных переменах. Некоторые игроки совершили такой перелет и скачок во времени непосредственно перед встречей впервые в жизни. Ощущалось, что голова вроде думает верно, а вот ноги не бегут. Хабаровчане в движении превосходили питерцев, особенно в первом тайме.

    При этом было видно, что зенитовцы сверхмотивированы – даже Александр Кокорин бегал, старался. Неплох и новичок Себастьян Дриусси – техника у парня потрясающая.

    – Вместе с тем, и хозяева создали немало голевых моментов.

    – Согласен, большие молодцы. Но знал, что «Зенит» все равно победит – класс дает о себе знать. У хабаровчан же много желания, но мастерства не хватает. Еще и не повезло в моменте с сумасшедшим ударом Хуан Эдуардо Лескано в перекладину.

    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

    Почему новый «Зенит» – это круто

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 21:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 июля 2017, 06:48

      сезон длинный может а Кокорин непредсказуем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 июля 2017, 23:50

      Кокорину пора начинать бегать, или он останется в истории как "молодой футболист подающий надежды".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > vitvik 17 июля 2017, 00:03

      Такие в истории не остаются. Что бы остаться в истории надо рвать и метать как Шава на Евро-2008!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 22:11

      Когда команды в РФПЛ перестанут выходить на матч с желанием выиграть на классе, тогда все побегут, будет командное движение, появится зрелищность.... Нам зрителям тогда будет благодать.... Вот тогда и видна будет именно ТРЕНЕРСКАЯ работа....

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11