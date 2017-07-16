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    Трабукки: «Зенит» вышел из летаргии. Они являются главными фаворитами РФПЛ»

    Итальянский футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что именно «Зенит» является основным фаворитом в борьбе за чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист отметил качественную трансферную работу питерской команды.

    «Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня — Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

    «Зенит» — главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ — Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», – заявил агент.

    Сегодня «Зенит» в 1-м туре нового сезона РФПЛ в гостях проведет матч со «СКА-Хабаровск».

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2017 07:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 16 июля 2017, 19:49

      А чем интересней???? в том году команды с верхней части таблицы были более менее одинаковые по составу,хотя Питер посильнее по составу был,,,,А в этом году с учётом бешенных трат гос денег,Зенит на голову сильнее остальных всех,,,,,и даже не знаю как Манчини может не выиграть чем

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > slavutiq70 17 июля 2017, 10:35

      И в позапрошлом с Халком по составу они были выше всех.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 июля 2017, 13:38

      Да, закупился Зенит серьёзно, ничего не скажешь...

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 июля 2017, 13:24

      "Умение заставить руководство щедро комплектовать команду" - способность разводить лохов на бабки. Это если по-русски выражаться. )

      1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 16 июля 2017, 11:48

      16 Тур и будет Чао бамбино!!!

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 июля 2017, 11:46

      а как же спартак

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 июля 2017, 11:20

      Так и есть!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 09:46

      Заслуга тренера "заставить руководство щедро комплектовать команду" - это не бог весть какая способность! Это скорее вопрос финансовых возможностей клуба.... Отсюда же и "качественная трансферная политика".... Многие команды лиги то же хотели бы качественно усилится....
      Зенит, конечно, упаковался перед сезоном основательно... Но играть будут не фамилии, а команда.... Тогда будет видна именно деятельность тренера.... А участие в еурокубках покажет истинную конкурентноспособность команды....

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 июля 2017, 09:27

      Посмотрим какой Зенит сможет построить Манчини !

      2
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      Рейтинг: +161

      adekvat 16 июля 2017, 09:10

      Про ЦСКА забыл ,а Спартак в тройку врядли попадет.

      -2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 июля 2017, 08:26

      Помнится Динамо тоже скупало португальских звёзд...не взлетели тогда

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > turist82 16 июля 2017, 09:48

      Было дело... Целая россыпь звёзд и чемпионов выступили крайне неудачно... Один Данни-красавчик задержался...

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