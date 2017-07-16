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  • Трабукки: «Зенит» вышел из летаргии. Они являются главными фаворитами РФПЛ»

Трабукки: «Зенит» вышел из летаргии. Они являются главными фаворитами РФПЛ»

16 июля 2017, 07:50
14

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что именно «Зенит» является основным фаворитом в борьбе за чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист отметил качественную трансферную работу питерской команды.

«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня — Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

«Зенит» — главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ — Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», – заявил агент.

Сегодня «Зенит» в 1-м туре нового сезона РФПЛ в гостях проведет матч со «СКА-Хабаровск».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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батог
1500181658
Вот сегодня и посмотрим!
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turist82
1500182810
Помнится Динамо тоже скупало португальских звёзд...не взлетели тогда
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adekvat
1500185444
Про ЦСКА забыл ,а Спартак в тройку врядли попадет.
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XaXatyn
1500186453
Посмотрим какой Зенит сможет построить Манчини !
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insider_retro
1500187605
Заслуга тренера "заставить руководство щедро комплектовать команду" - это не бог весть какая способность! Это скорее вопрос финансовых возможностей клуба.... Отсюда же и "качественная трансферная политика".... Многие команды лиги то же хотели бы качественно усилится.... Зенит, конечно, упаковался перед сезоном основательно... Но играть будут не фамилии, а команда.... Тогда будет видна именно деятельность тренера.... А участие в еурокубках покажет истинную конкурентноспособность команды....
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Den Bull
1500193218
Так и есть!
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Андрей 26 rus
1500194933
16 Тур и будет Чао бамбино!!!
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Супермачо
1500200657
"Умение заставить руководство щедро комплектовать команду" - способность разводить лохов на бабки. Это если по-русски выражаться. )
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filosof sparty
1500201507
Да, закупился Зенит серьёзно, ничего не скажешь...
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slavа0508
1500223775
А чем интересней???? в том году команды с верхней части таблицы были более менее одинаковые по составу,хотя Питер посильнее по составу был,,,,А в этом году с учётом бешенных трат гос денег,Зенит на голову сильнее остальных всех,,,,,и даже не знаю как Манчини может не выиграть чем
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