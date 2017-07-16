Трабукки: «Зенит» вышел из летаргии. Они являются главными фаворитами РФПЛ»

Итальянский футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что именно «Зенит» является основным фаворитом в борьбе за чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист отметил качественную трансферную работу питерской команды.

«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня — Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.

«Зенит» — главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ — Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», – заявил агент.

Сегодня «Зенит» в 1-м туре нового сезона РФПЛ в гостях проведет матч со «СКА-Хабаровск».