Трабукки: «Зенит» вышел из летаргии. Они являются главными фаворитами РФПЛ»

А чем интересней???? в том году команды с верхней части таблицы были более менее одинаковые по составу,хотя Питер посильнее по составу был,,,,А в этом году с учётом бешенных трат гос денег,Зенит на голову сильнее остальных всех,,,,,и даже не знаю как Манчини может не выиграть чем
Итальянский футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что именно «Зенит» является основным фаворитом в борьбе за чемпионство в РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист отметил качественную трансферную работу питерской команды.
«Нынешний сезон РФПЛ обещает быть немного интереснее прошлого. Ожидается жаркая борьба между «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы вышли из летаргии благодаря изменениям в руководстве: приходу двух спортивных директоров топ-уровня, а также тренера мирового уровня — Манчини. Одной из его заслуг является умение заставить руководство щедро комплектовать команду.
«Зенит» — главный кандидат на чемпионство, потому что усилился игроками сборной России и суперигроком для РФПЛ — Паредесом. До сих пор не понимаю, как «Рома» могла продать его за такие скромные деньги», – заявил агент.
Сегодня «Зенит» в 1-м туре нового сезона РФПЛ в гостях проведет матч со «СКА-Хабаровск».