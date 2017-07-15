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    Парфенов: «Тосно» – гордая молодая команда. Никому просто так не отдадим очки»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итог дебюту клуба в Премьер-лиги. В первом матче нового сезона команда уступила «Уфе» со счетом 0:1.

    – Как оцените результат матча?

    – Хотел бы поздравить с началом чемпионата. Все соскучились по футболу. В начале матча у нас было много ошибок при выходе в атаку, ребята волновались.

    Сейчас они очень переживают за результат. Мы понимали, что будет тяжело, и как раз в одном эпизоде нам не хватило концентрации. Эпизод этот стал голевым. Возможностей забить было не так много, игра была вязкой, но мы будем двигаться дальше.

    – Чего не хватило команде? Почему не выпустили Нуну Роша с первых минут?

    – Не хватило гола, которого бы хватило для победы. Это сделала команда соперника. Эмоции и желание захлестнули, и нам не хватило хладнокровия. Что касается Нуну, он не вышел, потому что это мой выбор. Я доволен футболистами, которые вышли с первых минут. Мы тренируемся каждый день и смотрим на каждого футболиста. Любой из наших игроков – футболист основного состава.

    – Как оцените игру Чернова?

    – В целом Женя сыграл хорошо, но ему нужно время. Он появился за неделю до начала сезона, и ему надо улучшать взаимопонимание с партнерами.

    – Насколько бы команде помог Милевский? Довольны ли вы судейством?

    – Давайте говорить о тех, кто у нас в обойме. Судейство было нормальное, каких слов вы ждете от меня?

    – Довольны той селекцией, что удалось провести и будет ли она продолжаться? Какие цели ставятся перед вами?

    – Любой тренер скажет, что ему нужны для состава еще сильные футболисты. У нас ровный коллектив, будем двигаться вперед. Может быть, будет 1-2 приобретения.

    Я доволен ребятами и их отношением к делу, с таким отношением у нас все будет хорошо. Вы думаете, что я ставил задачу остаться в премьер–лиге? Если будешь ставить такие задачи – вылетишь. Мы – гордая молодая команда и никому просто так не отдадим очки.

    Ранее нападающий команды Антон Заболотный сказал, что «Тосно» стремится к Лигу чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2017 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 16 июля 2017, 07:52

      Посмотрел игру, вернее то, что они называют игрой. Прогноз - ФНЛ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 июля 2017, 07:42

      Одна маленькая, но очень гордая птичка сказала: Лично я полечу прямо в ЛЧ.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Одинокий волк Маквейд 16 июля 2017, 07:44

      Птичку жалко!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 июля 2017, 06:54

      Ну все,считай одной ногой уже в ЛЧ.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 июля 2017, 00:11

      Из какой песочницы раздался этот детский лепет??? Команда бомж, искуственно притянутая с помощью денег в РФПЛ....

      0
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