Парфенов: «Тосно» – гордая молодая команда. Никому просто так не отдадим очки»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов подвел итог дебюту клуба в Премьер-лиги. В первом матче нового сезона команда уступила «Уфе» со счетом 0:1.

– Как оцените результат матча?

– Хотел бы поздравить с началом чемпионата. Все соскучились по футболу. В начале матча у нас было много ошибок при выходе в атаку, ребята волновались.

Сейчас они очень переживают за результат. Мы понимали, что будет тяжело, и как раз в одном эпизоде нам не хватило концентрации. Эпизод этот стал голевым. Возможностей забить было не так много, игра была вязкой, но мы будем двигаться дальше.

– Чего не хватило команде? Почему не выпустили Нуну Роша с первых минут?

– Не хватило гола, которого бы хватило для победы. Это сделала команда соперника. Эмоции и желание захлестнули, и нам не хватило хладнокровия. Что касается Нуну, он не вышел, потому что это мой выбор. Я доволен футболистами, которые вышли с первых минут. Мы тренируемся каждый день и смотрим на каждого футболиста. Любой из наших игроков – футболист основного состава.

– Как оцените игру Чернова?

– В целом Женя сыграл хорошо, но ему нужно время. Он появился за неделю до начала сезона, и ему надо улучшать взаимопонимание с партнерами.

– Насколько бы команде помог Милевский? Довольны ли вы судейством?

– Давайте говорить о тех, кто у нас в обойме. Судейство было нормальное, каких слов вы ждете от меня?

– Довольны той селекцией, что удалось провести и будет ли она продолжаться? Какие цели ставятся перед вами?

– Любой тренер скажет, что ему нужны для состава еще сильные футболисты. У нас ровный коллектив, будем двигаться вперед. Может быть, будет 1-2 приобретения.

Я доволен ребятами и их отношением к делу, с таким отношением у нас все будет хорошо. Вы думаете, что я ставил задачу остаться в премьер–лиге? Если будешь ставить такие задачи – вылетишь. Мы – гордая молодая команда и никому просто так не отдадим очки.

Ранее нападающий команды Антон Заболотный сказал, что «Тосно» стремится к Лигу чемпионов.