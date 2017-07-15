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    Заболотный: «Тосно» тренируется, как «Атлетико» и «Барселона»

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал исход матча первого тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

    – Считаю, что «Тосно» владел преимуществом. Первые минуты были немного суетными, потом больше раскрепостились, стали играть агрессивнее. Но в итоге пропустили этот гол, который, к сожалению, оказался ключевым. Потом уже не смотри додавить соперника. Если честно, реализация подвела.

    – У вас персонально был очень хороший момент…

    – Даже не один… Думаю, есть над чем работать. Хорошо, что моменты есть – это главное. Мы на правильном пути. Первый матч – ничего не значащий. Дальше еще 29 туров.

    – Нервничали перед стартовой игрой в РФПЛ?

    – Да нет, нормально – настраивались, как на обычный матч. Не было никаких испуганных лиц, мандража: «О, «Уфа»! Премьер-лига!» Все ребята настроились очень грамотно, хорошо подошли к этой игре. Просто нас немного подвели некоторые моменты. И удача, к сожалению, была не на нашей стороне.

    – Что чувствует воспитанник ЦСКА, играя домашний матч на «Петровском»?

    – Ничего страшного. Главное – играю, здоровье позволяет.

    – Как вам поддержка?

    – Спасибо зрителям за теплый прием. Если честно, не ожидали, что будет так много болельщиков. Я даже знаю, что приехали ребята из Тосно и Великого Новгорода, где мы играли в ФНЛ. Ну и то, что люди в Питере любят футбол и смотрят не только на «Зенит», но и на вторую команду, – очень приятно и очень лестно нашим игрокам.

    – Откуда на форме «Тосно» зеленые элементы?

    – Мы под «Барселону» косим немного. Президент сказал, что надо выходить на новый уровень – Лига чемпионов. Боремся.

    – А что еще нужно для того, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

    – Я думаю, все в наших ногах. Мы уже тренируемся, как «Атлетико», как «Барселона», так что будем действовать в том же направлении.

    – Много игроков поменялось в «Тосно» в это межсезонье. Обновленная команда успела сыграться?

    – О какой-то стопроцентной сыгранности, думаю, не стоит говорить. В некоторых моментах не разбирались, кому куда бежать, не чувствуем еще друг друга до конца. Но времени было достаточно, думаю, процентов на 70-80 состав сыгрался. Дело осталось за малым – продолжать так же работать, воплощая это все в голы и положительный результат.

    «Тосно», основанный в 2013 году, впервые участвует в Премьер-лиге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2017 22:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 июля 2017, 07:54

      Проиграли, а портов все равно много

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 15 июля 2017, 23:17

      Заболотный: «Тосно» тренируется, как «Атлетико» и «Барселона»,а играют как Тосно.

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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 15 июля 2017, 22:55

      Мне лично Тосна понравилась. Но, скорей, косят они под МЮ или Ливер, чем под Барсу. Футбол показывают силовой, английского типа. Думаю, зрители это быстро оценят, заполнят Петровича как при Зените. Да и ценник у них ниже значительно. . Опыта поднаберут, можно и про ЛЧ помечтать.

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