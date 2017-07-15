Заболотный: «Тосно» тренируется, как «Атлетико» и «Барселона»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал исход матча первого тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

– Считаю, что «Тосно» владел преимуществом. Первые минуты были немного суетными, потом больше раскрепостились, стали играть агрессивнее. Но в итоге пропустили этот гол, который, к сожалению, оказался ключевым. Потом уже не смотри додавить соперника. Если честно, реализация подвела.

– У вас персонально был очень хороший момент…

– Даже не один… Думаю, есть над чем работать. Хорошо, что моменты есть – это главное. Мы на правильном пути. Первый матч – ничего не значащий. Дальше еще 29 туров.

– Нервничали перед стартовой игрой в РФПЛ?

– Да нет, нормально – настраивались, как на обычный матч. Не было никаких испуганных лиц, мандража: «О, «Уфа»! Премьер-лига!» Все ребята настроились очень грамотно, хорошо подошли к этой игре. Просто нас немного подвели некоторые моменты. И удача, к сожалению, была не на нашей стороне.

– Что чувствует воспитанник ЦСКА, играя домашний матч на «Петровском»?

– Ничего страшного. Главное – играю, здоровье позволяет.

– Как вам поддержка?

– Спасибо зрителям за теплый прием. Если честно, не ожидали, что будет так много болельщиков. Я даже знаю, что приехали ребята из Тосно и Великого Новгорода, где мы играли в ФНЛ. Ну и то, что люди в Питере любят футбол и смотрят не только на «Зенит», но и на вторую команду, – очень приятно и очень лестно нашим игрокам.

– Откуда на форме «Тосно» зеленые элементы?

– Мы под «Барселону» косим немного. Президент сказал, что надо выходить на новый уровень – Лига чемпионов. Боремся.

– А что еще нужно для того, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

– Я думаю, все в наших ногах. Мы уже тренируемся, как «Атлетико», как «Барселона», так что будем действовать в том же направлении.

– Много игроков поменялось в «Тосно» в это межсезонье. Обновленная команда успела сыграться?

– О какой-то стопроцентной сыгранности, думаю, не стоит говорить. В некоторых моментах не разбирались, кому куда бежать, не чувствуем еще друг друга до конца. Но времени было достаточно, думаю, процентов на 70-80 состав сыгрался. Дело осталось за малым – продолжать так же работать, воплощая это все в голы и положительный результат.

«Тосно», основанный в 2013 году, впервые участвует в Премьер-лиге.