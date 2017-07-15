Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заболотный: «Тосно» тренируется, как «Атлетико» и «Барселона»

Заболотный: «Тосно» тренируется, как «Атлетико» и «Барселона»

15 июля 2017, 22:04
3

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал исход матча первого тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

– Считаю, что «Тосно» владел преимуществом. Первые минуты были немного суетными, потом больше раскрепостились, стали играть агрессивнее. Но в итоге пропустили этот гол, который, к сожалению, оказался ключевым. Потом уже не смотри додавить соперника. Если честно, реализация подвела.

– У вас персонально был очень хороший момент…

– Даже не один… Думаю, есть над чем работать. Хорошо, что моменты есть – это главное. Мы на правильном пути. Первый матч – ничего не значащий. Дальше еще 29 туров.

– Нервничали перед стартовой игрой в РФПЛ?

– Да нет, нормально – настраивались, как на обычный матч. Не было никаких испуганных лиц, мандража: «О, «Уфа»! Премьер-лига!» Все ребята настроились очень грамотно, хорошо подошли к этой игре. Просто нас немного подвели некоторые моменты. И удача, к сожалению, была не на нашей стороне.

– Что чувствует воспитанник ЦСКА, играя домашний матч на «Петровском»?

– Ничего страшного. Главное – играю, здоровье позволяет.

– Как вам поддержка?

– Спасибо зрителям за теплый прием. Если честно, не ожидали, что будет так много болельщиков. Я даже знаю, что приехали ребята из Тосно и Великого Новгорода, где мы играли в ФНЛ. Ну и то, что люди в Питере любят футбол и смотрят не только на «Зенит», но и на вторую команду, – очень приятно и очень лестно нашим игрокам.

– Откуда на форме «Тосно» зеленые элементы?

– Мы под «Барселону» косим немного. Президент сказал, что надо выходить на новый уровень – Лига чемпионов. Боремся.

– А что еще нужно для того, чтобы выйти в Лигу чемпионов?

– Я думаю, все в наших ногах. Мы уже тренируемся, как «Атлетико», как «Барселона», так что будем действовать в том же направлении.

– Много игроков поменялось в «Тосно» в это межсезонье. Обновленная команда успела сыграться?

– О какой-то стопроцентной сыгранности, думаю, не стоит говорить. В некоторых моментах не разбирались, кому куда бежать, не чувствуем еще друг друга до конца. Но времени было достаточно, думаю, процентов на 70-80 состав сыгрался. Дело осталось за малым – продолжать так же работать, воплощая это все в голы и положительный результат.

«Тосно», основанный в 2013 году, впервые участвует в Премьер-лиге.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тосно Заболотный Антон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1500148517
Мне лично Тосна понравилась. Но, скорей, косят они под МЮ или Ливер, чем под Барсу. Футбол показывают силовой, английского типа. Думаю, зрители это быстро оценят, заполнят Петровича как при Зените. Да и ценник у них ниже значительно. . Опыта поднаберут, можно и про ЛЧ помечтать.
Ответить
TAGANROG 161
1500149843
Заболотный: «Тосно» тренируется, как «Атлетико» и «Барселона»,а играют как Тосно.
Ответить
КЭТиК
1500180848
Проиграли, а портов все равно много
Ответить
Главные новости
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
2
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
6
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
23
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
70
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
3
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
22
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
69
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
19
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
38
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
44
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+