«Ювентус» готов включить Стураро в сделку с «Фиорентиной» по Бернардески

«Ювентус» и «Фиорентина» близки к завершению сделки по переходу нападающего Федерико Бернардески. «Фиалки» готовы принять предложение туринцев в размере 40 миллионов евро. При этом во Флоренцию также отправится полузащитник «бьянконери» Стефано Стураро.

Изначально «скуадра виола» требовала от «старой синьоры» 50 миллионов за трансфер 23-летнего игрока.

Сделка может быть закрыта на следующей неделе.

Сообщается, что представители «Фиорентины» уже ведут переговоры с агентами Стураро по личному контракту футболиста.

Отметим, что первоначально частью трансфера должен был стать хавбек «Ювентуса» Томас Ринкон.