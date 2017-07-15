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    «Ювентус» готов включить Стураро в сделку с «Фиорентиной» по Бернардески

    «Ювентус» и «Фиорентина» близки к завершению сделки по переходу нападающего Федерико Бернардески. «Фиалки» готовы принять предложение туринцев в размере 40 миллионов евро. При этом во Флоренцию также отправится полузащитник «бьянконери» Стефано Стураро.

    Изначально «скуадра виола» требовала от «старой синьоры» 50 миллионов за трансфер 23-летнего игрока.

    Сделка может быть закрыта на следующей неделе.

    Сообщается, что представители «Фиорентины» уже ведут переговоры с агентами Стураро по личному контракту футболиста.

    Отметим, что первоначально частью трансфера должен был стать хавбек «Ювентуса» Томас Ринкон.

    Источник: Football Italia

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    15.07.2017 20:28
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