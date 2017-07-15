Дмитрий Комбаров: «Судейство? Оно такое и должно быть»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о трудностях, которые были в матче за Суперкубок России против «Локомотива». По его словам, сложнее всего было играть против Мануэля Фернандеша.

«Были моменты, которые не смогли реализовать, но главное, что забили в дополнительное время и добились победы. Наверное, где-то повлиял фактор лучшей физической готовности, потому что мы больше владели инициативой и атаковали. Для Дениса Глушакова это, наверное, принципиальный соперник, потому что он раньше играл за «Локомотив».

Что касается судейства, оно такое и должно быть, какое было сегодня, когда судьи давали играть, бороться, грубых ошибок не делали. Играли две сильнейшие команды прошлого сезона, поэтому для нас это была очень важная игра, хорошо, что победили.

Сложнее всего было играть против Мануэла Фернандеша, он много сохранял мячи и обострял. Неудивительно, что стадион был полон болельщиков «Спартака», потому что наших фанатов всегда больше всех – даже на выездах играем как дома. Надо поблагодарить их за поддержку, мы сделали им такой подарок», – сказал Комбаров.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.