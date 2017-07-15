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Дмитрий Комбаров: «Судейство? Оно такое и должно быть»

15 июля 2017, 06:42
28

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о трудностях, которые были в матче за Суперкубок России против «Локомотива». По его словам, сложнее всего было играть против Мануэля Фернандеша.

«Были моменты, которые не смогли реализовать, но главное, что забили в дополнительное время и добились победы. Наверное, где-то повлиял фактор лучшей физической готовности, потому что мы больше владели инициативой и атаковали. Для Дениса Глушакова это, наверное, принципиальный соперник, потому что он раньше играл за «Локомотив».

Что касается судейства, оно такое и должно быть, какое было сегодня, когда судьи давали играть, бороться, грубых ошибок не делали. Играли две сильнейшие команды прошлого сезона, поэтому для нас это была очень важная игра, хорошо, что победили.

Сложнее всего было играть против Мануэла Фернандеша, он много сохранял мячи и обострял. Неудивительно, что стадион был полон болельщиков «Спартака», потому что наших фанатов всегда больше всех – даже на выездах играем как дома. Надо поблагодарить их за поддержку, мы сделали им такой подарок», – сказал Комбаров.

Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Фернандеш Мануэль
Комментарии (28)
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Диктор
1500091074
С победой вас.
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ДСА
1500092286
А мне судейство не понравилось
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fanchik
1500097332
Если бы судья по букве правил, наградил бы второй жёлтой Андриано результат мог быть абсолютно другим.И слова Комбарова и Федуна легло"улетучились"бы.А если проиграли Кубок, сразу бы переключились на не поставленные "пенальти" и на не очень правильное судейство.Безбородов судил не предвзято,но с "мыслью" здесь могу" свистнуть", а здесь могу не"свистнуть"
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Ванечка
1500099923
Что вы, свиноебы, попробуйте только о судействе что-нибудь пиздануть, если в вашу сторону примут "несправедливое" решение! Черного нужно было удалять к чертовой матери, но этого почему-то не произошло.
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Sergil
1500101745
Такое - это когда вас за уши тянут? =)
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Krics
1500102585
Иди к проводнику поплачте на пару.
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sidul1
1500104186
Безбородов отсудил по техничке,придушил Локомотив,бросалось в глаза его предпочтение Спартаку.Если бы он оставил Спартак вдесятером,в дополнительное время у Локо было бы преимущество.Но по игре,Спартак был интереснее.
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Qranat
1500108203
Как быстро Камбаровы и Глушаковы привыкают к "правильному" судейству Безбородова и КО, да ? И как стремительно бывший арбитр Егоров перестроился в "колею" нашего удивительно честного футбола, да ? Послушал Бутенко с Мутко и пожалуйста - круговая порука, двойные стандарты !!! Все по-накатанной и нам до боли знакомо, правда ? Хоть один человек называет вещи своими именами, это Червиченко.... но главным лицам РФС и РФПЛ хоть "сс... в глаза все божья роса" - МУТКО в восторге, Бутенко уже назвал работу арбитра великолепной. ЦИРК !!! А мы удивляемся почему арбитры продаются и судят по-понятиям - посмотрите какие у них руководители и все поймете. Защищать "исполнительного" Безбородова в данном случае - верх наглости. Вся Страна видела умышленные удары спартаковского костолома с возмущениями комментаторов матча, а Бутенко с Мутко считают, что арбитр поступил "мудро", не удалив его, позволив в дальнейшем грубияну сделать результат !!! Это же как нужно бояться гнева ФЕдуна, что бы так тащить "Спартак" к трофеям ??? Какие рейтинги может иметь наш футбол, если в каждом матче с участием "Спартака" арбитры закрывают глаза на грубейшие нарушения его игроков, не наказывая их и не удаляя, и "убивая" игроков и команды их соперников за менее значимые. А МУТКО даже "не обратил внимание" на отвратительный, но для всех привычный, эпизод с грубейшими действиями Андриано, который должен быть изгнан с поля, с последующей длительной дисквалификацией на все турниры. И Будогосский почему-то не реагирует, не давая оценку продажному свистуну - срочно заболел "справедливый" руководитель СД ??? Наверно, МУТКО до сих пор не расплатился с Федуном по долгам РФС ??? Теперь, надеюсь всем понятно, почему на решающие или важные матчи "Спартака" Будогосский назначает питерского Безбородова, который в прошлом сезоне подарил федуновским девочкам не заслуженные победы в проигрываемых или ничейных матчах ??? Но МУТКО продолжает нас убеждать, что в России играют в честный футбол... Прав был Вилааш Бош. Стыдоба. И по-этому Безбородова назначили "лучшим" арбитром прошлого сезона - убивал соперников спартаковских в очных встречах и конкурентов его, останавливая преследование. Не люблю Семина за его тошнотворный футбол, но в данном случае он прав - Таких как Безбородов нужно гнать из футбола, а Мутко срочно отстранять от руководства РФС.
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subbotaspartak
1500108695
Сейчас начнут в предвзятости каждый эпизод склонять, Надо просто в футбол играть.
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lekseij2007
1500112033
В лиге чемпионов вам покажут ваше место.
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