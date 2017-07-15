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    Дмитрий Комбаров: «Судейство? Оно такое и должно быть»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о трудностях, которые были в матче за Суперкубок России против «Локомотива». По его словам, сложнее всего было играть против Мануэля Фернандеша.

    «Были моменты, которые не смогли реализовать, но главное, что забили в дополнительное время и добились победы. Наверное, где-то повлиял фактор лучшей физической готовности, потому что мы больше владели инициативой и атаковали. Для Дениса Глушакова это, наверное, принципиальный соперник, потому что он раньше играл за «Локомотив».

    Что касается судейства, оно такое и должно быть, какое было сегодня, когда судьи давали играть, бороться, грубых ошибок не делали. Играли две сильнейшие команды прошлого сезона, поэтому для нас это была очень важная игра, хорошо, что победили.

    Сложнее всего было играть против Мануэла Фернандеша, он много сохранял мячи и обострял. Неудивительно, что стадион был полон болельщиков «Спартака», потому что наших фанатов всегда больше всех – даже на выездах играем как дома. Надо поблагодарить их за поддержку, мы сделали им такой подарок», – сказал Комбаров.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: ТАСС

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    15.07.2017 06:42
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 июля 2017, 17:11

      Главное не замечать ошибок наших и давать играть - браво !

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 июля 2017, 12:47

      В лиге чемпионов вам покажут ваше место.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2017, 11:51

      Сейчас начнут в предвзятости каждый эпизод склонять,
      Надо просто в футбол играть.

      -1
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      Рейтинг: +429

      Qranat 15 июля 2017, 11:43

      Как быстро Камбаровы и Глушаковы привыкают к "правильному" судейству Безбородова и КО, да ? И как стремительно бывший арбитр Егоров перестроился в "колею" нашего удивительно честного футбола, да ? Послушал Бутенко с Мутко и пожалуйста - круговая порука, двойные стандарты !!! Все по-накатанной и нам до боли знакомо, правда ? Хоть один человек называет вещи своими именами, это Червиченко.... но главным лицам РФС и РФПЛ хоть "сс... в глаза все божья роса" - МУТКО в восторге, Бутенко уже назвал работу арбитра великолепной. ЦИРК !!! А мы удивляемся почему арбитры продаются и судят по-понятиям - посмотрите какие у них руководители и все поймете. Защищать "исполнительного" Безбородова в данном случае - верх наглости. Вся Страна видела умышленные удары спартаковского костолома с возмущениями комментаторов матча, а Бутенко с Мутко считают, что арбитр поступил "мудро", не удалив его, позволив в дальнейшем грубияну сделать результат !!! Это же как нужно бояться гнева ФЕдуна, что бы так тащить "Спартак" к трофеям ??? Какие рейтинги может иметь наш футбол, если в каждом матче с участием "Спартака" арбитры закрывают глаза на грубейшие нарушения его игроков, не наказывая их и не удаляя, и "убивая" игроков и команды их соперников за менее значимые. А МУТКО даже "не обратил внимание" на отвратительный, но для всех привычный, эпизод с грубейшими действиями Андриано, который должен быть изгнан с поля, с последующей длительной дисквалификацией на все турниры. И Будогосский почему-то не реагирует, не давая оценку продажному свистуну - срочно заболел "справедливый" руководитель СД ??? Наверно, МУТКО до сих пор не расплатился с Федуном по долгам РФС ??? Теперь, надеюсь всем понятно, почему на решающие или важные матчи "Спартака" Будогосский назначает питерского Безбородова, который в прошлом сезоне подарил федуновским девочкам не заслуженные победы в проигрываемых или ничейных матчах ??? Но МУТКО продолжает нас убеждать, что в России играют в честный футбол... Прав был Вилааш Бош. Стыдоба. И по-этому Безбородова назначили "лучшим" арбитром прошлого сезона - убивал соперников спартаковских в очных встречах и конкурентов его, останавливая преследование. Не люблю Семина за его тошнотворный футбол, но в данном случае он прав - Таких как Безбородов нужно гнать из футбола, а Мутко срочно отстранять от руководства РФС.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Qranat 15 июля 2017, 13:17

      Ага. Безбородов забивал мячи в ворота соперников Спартака)) и побеждал их. И в этом матче два мяча отгрузили локомотиву))) жесть...

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 июля 2017, 10:36

      Безбородов отсудил по техничке,придушил Локомотив,бросалось в глаза его предпочтение Спартаку.Если бы он оставил Спартак вдесятером,в дополнительное время у Локо было бы преимущество.Но по игре,Спартак был интереснее.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > sidul1 15 июля 2017, 10:47

      Формально мог удалить спартаковца, но по сути получил бы обвинения в ангажированности... Бразилец поддался на провокацию и не смог сдержать эмоции... Формально мог выгнать, но по-пацански правильно поступил....
      во всяком случае явно НИКОМУ НЕ ПОМОГАЛ...

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > sidul1 15 июля 2017, 10:54

      может быть ! только перед удалением андриано надо было два пеналя в ворота локо ставить ! Безбородов решил пусть сами забивают и не стал ломать игру !

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > sidul1 15 июля 2017, 10:56

      Опять же формально мог дать ДВА пеналя Локо, за "игру " рукой!!!
      Комбаров прав, СУДЬЯ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЛАВНЫМ В СОЗДАНИИ СЧЁТА НА ТАБЛО!!! ЭТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ФУТБОЛИСТЫ!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > семёнычев 15 июля 2017, 12:02

      Судить нужно не по-пацански, а по правилам! А то у нас получается один судья ПАЦАН, а другой ЗАКОННИК, и в итоге пацанские решения влияют на результат в одностороннем порядке! Почему-то он по пацански не разобрался с Кудряшовым, а влепил ему красную карточку в матче со Спартаком! Пора признать, что Безбородов и питерский (по прописке) судья, но он спартаковский, по всем своим пацанским решениям!

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      Рейтинг: +875

      sidul1 > семёнычев 15 июля 2017, 12:06

      Все столкновения со стороны Локо пресекал сразу,Спартаку же давал играть.А в ЛЧ такого не будет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 > vladimir63 15 июля 2017, 12:24

      Если был пенальти,нужно было ставить.

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 15 июля 2017, 10:09

      Иди к проводнику поплачте на пару.

      2
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      Рейтинг: +588

      Sergil 15 июля 2017, 09:55

      Такое - это когда вас за уши тянут? =)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 15 июля 2017, 09:47

      Я даже не сомневался,что наш Спартак победит!

      2
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 15 июля 2017, 09:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что вы, свиноебы, попробуйте только о судействе что-нибудь пиздануть, если в вашу сторону примут "несправедливое" решение! Черного нужно было удалять к чертовой матери, но этого почему-то не произошло.

      -4
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      Рейтинг: +901

      Krics > Ванечка 15 июля 2017, 10:14

      Выблядок из тамбура, сопли подбери!

      3
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      Рейтинг: +66

      Ванечка > Krics 15 июля 2017, 13:02

      Чё ты морозишь, пенсия?) Какие сопли, долбаеб? Мне так-то класть, что на сраптак, что на проводниц.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +901

      Krics > Ванечка 15 июля 2017, 14:45

      Видимо не все равно, раз коменты пишешь, почитай дедушку Фрейда или это китайская грамота для расиста.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 июля 2017, 08:42

      Если бы судья по букве правил, наградил бы второй жёлтой Андриано результат мог быть абсолютно другим.И слова Комбарова и Федуна легло"улетучились"бы.А если проиграли Кубок, сразу бы переключились на не поставленные "пенальти" и на не очень правильное судейство.Безбородов судил не предвзято,но с "мыслью" здесь могу" свистнуть", а здесь могу не"свистнуть"

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог > fanchik 15 июля 2017, 08:59

      А до этого, поставил бы два пеналя Локо за волейбол в штрафной!

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > fanchik 15 июля 2017, 09:00

      4 пенальти можно было бы ставить в ворота Локо. Два за баскетбол и два за перетягивание Промеса и Адриано.

      4
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > nem00700 15 июля 2017, 09:28

      На Промесе 100% пенальти был

      3
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Д Альбертини 15 июля 2017, 09:40

      этого они не замечают!что против нас это правильно а за нас это полная несправедливость!откройте глаза!хотя бестолку!в них тупость и злость!

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > fanchik 15 июля 2017, 10:55

      а про пенальти то ты вспомнил !

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