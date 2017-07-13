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  • Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди стал игроком «Сандерленда»

Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди стал игроком «Сандерленда»

13 июля 2017, 23:20
1

«Сандерленд» объявил о покупке ирландского полузащитника Эйдена МакГиди у «Эвертона». С 2016 года 31-летний футболист выступал за «Престон Норт Энд» на правах аренды.

По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «черные коты» лишились места в высшей лиге Англии и новый сезон проведут в Чемпионшипе.

В минувшем сезоне ирландец забил восемь голов и отдал девять результативных передач в 34 встречах всех турниров. В феврале хавбек был признан лучшим игроком месяца в Чемпионшпе. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. До перехода в ливерпульский клуб МакГиди играл за московский «Спартак». На его счету 72 матча и 11 голов в футболке московского клуба.

Источник: ФК «Сандерленд»
Англия. Чемпионшип Сандерленд Престон МакГиди Эйден
Комментарии (1)
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зенит ничто
1499979904
хорошо играл в спартаке!!!
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