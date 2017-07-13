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    Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди стал игроком «Сандерленда»

    «Сандерленд» объявил о покупке ирландского полузащитника Эйдена МакГиди у «Эвертона». С 2016 года 31-летний футболист выступал за «Престон Норт Энд» на правах аренды.

    По итогам минувшего розыгрыша АПЛ «черные коты» лишились места в высшей лиге Англии и новый сезон проведут в Чемпионшипе.

    В минувшем сезоне ирландец забил восемь голов и отдал девять результативных передач в 34 встречах всех турниров. В феврале хавбек был признан лучшим игроком месяца в Чемпионшпе. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. До перехода в ливерпульский клуб МакГиди играл за московский «Спартак». На его счету 72 матча и 11 голов в футболке московского клуба.

    Источник: ФК «Сандерленд»

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    13.07.2017 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 14 июля 2017, 00:05

      хорошо играл в спартаке!!!

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