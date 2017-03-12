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    Бывший полузащитник «Спартака» Макгиди стал лучшим игроком февраля в Чемпионшипе

    Бывшего полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди признали лучшим игроком февраля в Чемпионшипе. Хавбек клуба «Престон Норт Энд» в прошлом месяце провел в чемпионате пять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

    В текущем сезоне в активе ирландца в 25 матчах четыре гола и семь результативных передач.

    Источник: Twitter

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    12.03.2017 09:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 12 марта 2017, 09:58

      Очень одарённый игрок, у которого реально талант. Ещё бы чуть чуть с характером проблем не было, вообще был востребован и на более высоком уровне.

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      Рейтинг: +382

      лёха72 12 марта 2017, 09:41

      и что сбежал из спартака...

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