Бывший полузащитник «Спартака» Макгиди стал лучшим игроком февраля в Чемпионшипе

Бывшего полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди признали лучшим игроком февраля в Чемпионшипе. Хавбек клуба «Престон Норт Энд» в прошлом месяце провел в чемпионате пять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

В текущем сезоне в активе ирландца в 25 матчах четыре гола и семь результативных передач.