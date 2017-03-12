Бывший полузащитник «Спартака» Макгиди стал лучшим игроком февраля в Чемпионшипе

Очень одарённый игрок, у которого реально талант. Ещё бы чуть чуть с характером проблем не было, вообще был востребован и на более высоком уровне.
Бывшего полузащитника «Спартака» Эйдена Макгиди признали лучшим игроком февраля в Чемпионшипе. Хавбек клуба «Престон Норт Энд» в прошлом месяце провел в чемпионате пять матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
В текущем сезоне в активе ирландца в 25 матчах четыре гола и семь результативных передач.
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— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 10 марта 2017 г.