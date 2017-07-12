Кудряшов: «Для меня Бердыев – второй папа. К нему все хорошо относятся, все прислушиваются»

Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов, перешедший в команду этим летом из «Ростова», рассказал, что ключевую роль в его трансфере сыграл главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

– Переговоры с «Рубином» начались после того, как я вернулся из сборной. Самое главное – Курбан Бердыев. За ним был готов идти в любую команду. В чем его особенность? Я вам этого не скажу. Этот человек как второй папа. Все к нему хорошо относятся, прислушиваются. Все футболисты с ним прогрессируют.

– Как вас приняли?

– Команда встретила меня хорошо. Многих игроков я знаю. С кем-то играл, со всеми пересекался на поле. Комнату делим с Владимиром Гранатом.