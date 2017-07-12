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    Кудряшов: «Для меня Бердыев – второй папа. К нему все хорошо относятся, все прислушиваются»

    Защитник казанского «Рубина» Федор Кудряшов, перешедший в команду этим летом из «Ростова», рассказал, что ключевую роль в его трансфере сыграл главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

    – Переговоры с «Рубином» начались после того, как я вернулся из сборной. Самое главное – Курбан Бердыев. За ним был готов идти в любую команду. В чем его особенность? Я вам этого не скажу. Этот человек как второй папа. Все к нему хорошо относятся, прислушиваются. Все футболисты с ним прогрессируют.

    – Как вас приняли?

    – Команда встретила меня хорошо. Многих игроков я знаю. С кем-то играл, со всеми пересекался на поле. Комнату делим с Владимиром Гранатом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 19:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:23

      Здорово, пахан!. Здорово сынку: 6 км кросс, потом штанга, потом турник, перед сном 2 часа жонглирование мячом. Отдыхай, маленький.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 июля 2017, 21:05

      это правда,он делает невозможное,реанимацию игрока,Рубин выстрелит в этом году,место в 5 ке успех

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      Рейтинг: +2250

      kvm 12 июля 2017, 20:39

      Чо-то отцов часто менняет...

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2017, 19:54

      Новость не стоит комментариев.

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