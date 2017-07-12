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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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РФПЛ просит у «Матч ТВ» за показ турнира три миллиарда

12 июля 2017, 18:50
27

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от переговоров по новому контракту о телетрансляциях турнира. Текущее соглашение с холдингом «Матч» закончится весной 2018 года, и согласно ему телекомпания платит за показ одного сезона 1,98 миллиарда рублей. Лига же хочет эту сумму увеличить на 50 процентов.

«Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили сумму за показ на 50 процентов, однако они, возможно, хотят сохраниться в существующих параметрах», – сказал функционер.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (27)
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subbotaspartak
1499875114
По ходу придётся со временем пацанов в окно смотреть. Эти за миллиарды плюнут на болельщиков. Не --- они болельщиков хотят поиметь.
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oyabun
1499875826
Закончится с такой жадностью тем, что как и раньше до появления Матч ТВ будут показывать только самые рейтинговые матчи раз в месяц, а остальные придется выискивать в интернете. Не для болельщиков стараются. Лишь бы свои карманы набить побольше
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Ajax_Amsterdam
1499876049
За такое дерьмо ещё платить нужно??? Да и такие деньги!!? они ваще охренели там?? От силы с 10 матчей за сезон нормальных играется, остальное дворовая ходьба и бей-беги! Бред!!!
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insider_retro
1499876665
Канал уберёт РФПЛ из сетки вообще, заполнит биатлоном и шахматами.... Потом лига и на 1 ярд согласится.... Рычагов давления нет.... Исход решит административный ресурс - кто за чьей спиной стоит и поддерживает...
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udavMike
1499876848
Как с них запросили за показ ЧМ,так плакать начали,что грабеж,а сами загибают такую сумму и за что,в туре максимум один два интересных матча бывает
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filosof sparty
1499878420
Интересно, а чем они обусловливают повышение на 50%??? Мы что, так сильно прибавили, или может к нам Рон с Месси перешли? Единственное рациональное объяснение это повышение рейтинга за счёт спартачей, ну и наших соперников, всё таки борьба обострилась, но не в полтора же раза!!!! Суки, привыкли запросто так деньги получать...
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Alex Flash
1499880840
А упругого под кожу они не хотят)))?
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mixerson_kb
1499881945
Чтобы просить 3 лярда надо нормальную картинку и комментаторов адекватных!!
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Тамхар
1499883351
Праильно! Удушить его, этот канал вместе с его руководительницей.
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Tostao
1499883425
Если кто не видел уровень нашего футбола, подумал бы, глядя на цифры, что наверное это интереснейшее зрелище, особенно в зимний период. ))
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