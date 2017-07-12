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    РФПЛ просит у «Матч ТВ» за показ турнира три миллиарда

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от переговоров по новому контракту о телетрансляциях турнира. Текущее соглашение с холдингом «Матч» закончится весной 2018 года, и согласно ему телекомпания платит за показ одного сезона 1,98 миллиарда рублей. Лига же хочет эту сумму увеличить на 50 процентов.

    «Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили сумму за показ на 50 процентов, однако они, возможно, хотят сохраниться в существующих параметрах», – сказал функционер.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2017 18:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:26

      А нельзя просто написать когда и во сколько состоится игра и по какому каналу смотреть. И только потом - сколько это будет стоить. Нам.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 июля 2017, 01:45

      За что такие деньги?Вон sky+ АПЛ деньги сами предложили...и немалые.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 июля 2017, 00:45

      - "согласно ему телекомпания платит за показ одного сезона 1,98 миллиарда рублей. Лига же хочет эту сумму увеличить на 50 процентов".
      Это коммерция. Футболом здесь и пахнет.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 12 июля 2017, 23:03

      а кто то ещё срачтв смотрит?

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 12 июля 2017, 21:51

      Время такое...

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 июля 2017, 21:39

      похрен на зрителя лишь бы бабки срубить... так для кого футбол то ?

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Obojaemiy 12 июля 2017, 22:13

      для любителей набить карманы!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 июля 2017, 21:25

      В Тамбове Матч ТВ на общедоступном телеканале перестал вещать с 1 мая. В интернете и в Триколоре пока доступен. Но думаю, уплатив 3 лярда, канделак-тв и эти каналы просмотра перекроет. Главное - чтобы у Путина и в Кремле был общедоступен.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 июля 2017, 21:17

      Если кто не видел уровень нашего футбола, подумал бы, глядя на цифры, что наверное это интереснейшее зрелище, особенно в зимний период. ))

      5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 12 июля 2017, 21:15

      Праильно! Удушить его, этот канал вместе с его руководительницей.

      3
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      Рейтинг: +662

      pato08 12 июля 2017, 20:58

      ___

      Мне пофиг. Я на стадионе смотрю. Если я не могу сходить на матч, значит у меня нет времени посмотреть по тв

      _______

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