РФПЛ просит у «Матч ТВ» за показ турнира три миллиарда

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от переговоров по новому контракту о телетрансляциях турнира. Текущее соглашение с холдингом «Матч» закончится весной 2018 года, и согласно ему телекомпания платит за показ одного сезона 1,98 миллиарда рублей. Лига же хочет эту сумму увеличить на 50 процентов.

«Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили сумму за показ на 50 процентов, однако они, возможно, хотят сохраниться в существующих параметрах», – сказал функционер.