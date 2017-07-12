«Барселона» попытается за два дня приобрести Паулиньо

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде настаивает на покупке полузащитника Паулиньо у китайского «Гуанчжоу». Как сообщается, каталонцы намерены активизироваться по данному трансферу и попытаются успеть оформить сделку. На это у «Барселоны» есть еще два дня, в пятницу в Китае будет закрыто трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Гуанчжоу» отверг предложение «Барселоны» по бразильцу в сумме 20 миллионов евро. В контракте 28-летнего футболиста сумма отступных составляет 40 миллионов.