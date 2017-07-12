Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Бавария» арендовала Хамеса, Доннарумма продлил контракт с «Миланом» – в главных событиях прошедших суток

    «Бавария» объявила о договоренности с «Реалом» по Хамесу

    Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»

    «Бордо» договорился о покупке защитника «Зенита»

    Новая гостевая форма ЦСКА выполнена в оранжевом цвете

    Источник: «Зенит» готов заплатить 60 миллионов за Икарди

    Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом»

    Первый канал покажет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» в формате 360

    Дуглас Коста прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Ювентусом»

    Рязанцев на правах аренды перешел в «Амкар»

    Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» получил два года исправительных работ за дачу взятки

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 07:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11