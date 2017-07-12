«Бавария» арендовала Хамеса, Доннарумма продлил контракт с «Миланом» – в главных событиях прошедших суток

«Бавария» объявила о договоренности с «Реалом» по Хамесу
Казаков: «Говорят, формат нового лимита – «8+17». Его должны объявить в сентябре»
«Бордо» договорился о покупке защитника «Зенита»
Новая гостевая форма ЦСКА выполнена в оранжевом цвете
Источник: «Зенит» готов заплатить 60 миллионов за Икарди
Доннарумма подписал новый контракт с «Миланом»
Первый канал покажет матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» в формате 360
Дуглас Коста прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Ювентусом»
Рязанцев на правах аренды перешел в «Амкар»
Экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» получил два года исправительных работ за дачу взятки
Источник: Бомбардир.ру