«Бавария» объявила о договоренности с «Реалом» по Хамесу

«Бавария» и «Реал» достигли договоренности о переходе полузащитника Хамеса Родригеса. Мюнхенцы возьмут 25-летнего игрока в аренду до июня 2019 года с дальнейшим правом выкупа. Колумбиец подпишет контракт после успешного прохождения обязательного медицинского обследования.

«Мы очень рады, что нам удалось осуществить этот трансфер. Хамеса в «Баварии» очень хотел видеть главный тренер Карло Анчелотти, с которым они уже успешно работали вместе в «Реале». Родригес является универсальным игроком – он может сам создавать опасность у ворот соперника, много бьет и отлично выполняет стандартные положения. Благодаря этой сделке мы сможем улучшить качество нашей команды», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

В воскресенье Хамес отправится с «Баварией» в летнее турне «Ауди» по Китаю и Сингапуру.