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    «Бавария» объявила о договоренности с «Реалом» по Хамесу

    «Бавария» и «Реал» достигли договоренности о переходе полузащитника Хамеса Родригеса. Мюнхенцы возьмут 25-летнего игрока в аренду до июня 2019 года с дальнейшим правом выкупа. Колумбиец подпишет контракт после успешного прохождения обязательного медицинского обследования.

    «Мы очень рады, что нам удалось осуществить этот трансфер. Хамеса в «Баварии» очень хотел видеть главный тренер Карло Анчелотти, с которым они уже успешно работали вместе в «Реале». Родригес является универсальным игроком – он может сам создавать опасность у ворот соперника, много бьет и отлично выполняет стандартные положения. Благодаря этой сделке мы сможем улучшить качество нашей команды», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    В воскресенье Хамес отправится с «Баварией» в летнее турне «Ауди» по Китаю и Сингапуру.

    Источник: ФК «Бавария»

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    11.07.2017 14:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 11 июля 2017, 16:37

      лавочник едет греть лавку в германии, таких как он атакующих там полным полно!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июля 2017, 15:40

      Отличный выбор, Карло!
      Смотрю все хотели бывшие тренеры хотели из Реала забрать Хамеса и Морату. Один уже ушел - ждем как "лучший" менеджер упустит и второго.

      Надо признать что в Реале не идиоты и отпустили лишь в аренду. За это им +

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