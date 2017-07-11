Дуглас Коста прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «Ювентусом»

Нападающий «Баварии» Дуглас Коста близок к переходу в «Ювентус». Сегодня 26-летний бразилец прилетел в Турин для прохождения медицинского осмотра перед подписанием контракта с новым клубом.

Ранее сообщалось, что за футболиста действующий чемпион Италии заплатит 46 миллионов евро.

За «Баварию» Коста выступал с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за мюнхенскую команду в Бундеслиге 22 матча, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.