Дуглас Коста перейдет в «Ювентус» за 46 миллионов

Вингер «Баварии» Дуглас Коста станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцо. Во вторник генеральный директор «бьянконери» Джузеппе Маротта прибудет в Мюнхен для проведения заключительной части переговоров. На следующий день бразилец пройдет медосмотр в новом клубе.

Коста пополнил состав мюнхенского клуба в июле 2015 года, перейдя из «Шахтера» за 30 миллионов. В минувшем сезоне футболист он забил семь мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.