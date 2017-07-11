Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дуглас Коста перейдет в «Ювентус» за 46 миллионов

    Вингер «Баварии» Дуглас Коста станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцо. Во вторник генеральный директор «бьянконери» Джузеппе Маротта прибудет в Мюнхен для проведения заключительной части переговоров. На следующий день бразилец пройдет медосмотр в новом клубе.

    Коста пополнил состав мюнхенского клуба в июле 2015 года, перейдя из «Шахтера» за 30 миллионов. В минувшем сезоне футболист он забил семь мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2017 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 июля 2017, 20:30

      пригодится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      KaZaK77777 11 июля 2017, 16:17

      Зачем он нужен? Можно было взять получше игрока..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 11 июля 2017, 07:14

      Дуглас Коста игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 11 июля 2017, 00:49

      Ювентус укрепляется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 июля 2017, 00:32

      Пиздец... Погба 105... Дракслер 60... Лукаку 80... Игуаин 90... Мбаппе 130... Мората 80... и т.д.


      А Коста всего 46??? Чего то я не понимаю!?!?!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Kybik-Pybik 11 июля 2017, 00:46

      ну а чем он отличился таким )) чтоб большие деньги за него платить?? игрок лавочник и замены))) в основе редко играет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Kybik-Pybik 11 июля 2017, 00:47

      из 23 игр )) 14 раз выходил на поле в старте )) 9 раз был заменен и 7 раз выходил на замену)))) в чем его высокая цена)))) это не дуглас коста с челси нап)) а полузащитник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > BYAKONERI 13 июля 2017, 20:10

      пиар и только)) у кого какой агент)) как работает))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11