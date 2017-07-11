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    Тульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником «Осасуны»

    Полузащитник «Осасуны» Горан Каушич стал игроком тульского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт «канониров», контракт с 25-летним сербом рассчитан на два года.

    Футболист является воспитанником «Црвены Звезды» и имеет опыт выступления в составе молодежной национальной команды.

    В прошедшем сезоне Каушич провел за «Осасуну» в Примере 26 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    11.07.2017 20:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 12 июля 2017, 02:02

      Добро пожаловать в АРСЕНАЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 июля 2017, 22:39

      Своих тянет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 11 июля 2017, 20:37

      Интересненько..Божович тоже суетится, нормик).

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