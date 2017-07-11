Тульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником «Осасуны»

Полузащитник «Осасуны» Горан Каушич стал игроком тульского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт «канониров», контракт с 25-летним сербом рассчитан на два года.

Футболист является воспитанником «Црвены Звезды» и имеет опыт выступления в составе молодежной национальной команды.

В прошедшем сезоне Каушич провел за «Осасуну» в Примере 26 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.