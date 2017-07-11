Билья ждет, пока «Милан» договорится с «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья отсутствует в тренировочном лагере римлян на предсезонных сборах, так как надеется на переход в «Милан». Аргентинец уже дал согласие присоединиться к «россонери», однако миланскому клубу пока не удается договориться с «бьянкочелести».

Руководство «орлят» хочет получить за 31-летнего игрока 20 миллионов евро, несмотря на истекающий следующим летом контракт, а «Милан» готов предложить лишь 14.

При этом сообщается, что красно-черные хотят завершить трансфер Бильи до начала предсезонки, которая стартует в пятницу. С этой целью руководство «Милана» проведет встречу с агентом хавбека Энцо Монтепаоне, чтобы попытаться достичь согласия.