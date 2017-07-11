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«СКА-Хабаровск» может усилить воспитанник «Спартака»

11 июля 2017, 08:07
3

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал об интересе к полузащитнику тульского «Арсенала» Владиславу Рыжкову, который является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел девять матчей в Премьер-лиге.

– Я работал в «Арсенале», хорошо знаю возможности игрока. Но пока не могу сказать, как все сложится.

– Клуб рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером?

– Это один из вопросов, который сейчас обсуждается. Нам необходимо три-четыре игрока на различные позиции, чтобы укрепить команду.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы СКА-Хабаровск Арсенал Спартак Рыжков Владислав
Комментарии (3)
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пряник929
1499765014
а Арсенал что, сильно укреплен???
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александр 59
1499766155
Рыжкова помню по молодёжке, подавал надежды. Что же такое редко кто до главной доростает?
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ribavadim
1499767312
Хабаровск и со своими воспитанниками против воспитанников Спартака ещё недавно хорошо играл. Зачем?
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