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    «СКА-Хабаровск» может усилить воспитанник «Спартака»

    Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал об интересе к полузащитнику тульского «Арсенала» Владиславу Рыжкову, который является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел девять матчей в Премьер-лиге.

    – Я работал в «Арсенале», хорошо знаю возможности игрока. Но пока не могу сказать, как все сложится.

    – Клуб рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером?

    – Это один из вопросов, который сейчас обсуждается. Нам необходимо три-четыре игрока на различные позиции, чтобы укрепить команду.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 08:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 июля 2017, 13:01

      Хабаровск и со своими воспитанниками против воспитанников Спартака ещё недавно хорошо играл. Зачем?

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 11 июля 2017, 12:42

      Рыжкова помню по молодёжке, подавал надежды. Что же такое редко кто до главной доростает?

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 июля 2017, 12:23

      а Арсенал что, сильно укреплен???

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