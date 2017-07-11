«СКА-Хабаровск» может усилить воспитанник «Спартака»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов рассказал об интересе к полузащитнику тульского «Арсенала» Владиславу Рыжкову, который является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел девять матчей в Премьер-лиге.

– Я работал в «Арсенале», хорошо знаю возможности игрока. Но пока не могу сказать, как все сложится.

– Клуб рассматривает вариант с арендой или полноценным трансфером?

– Это один из вопросов, который сейчас обсуждается. Нам необходимо три-четыре игрока на различные позиции, чтобы укрепить команду.