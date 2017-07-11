Руни – о возвращении в «Эвертон»: «Я приехал не в дом престарелых»

Новичок «Эвертона» Уэйн Руни поделился планами о выступлении за родной клуб. Вчера «ириски» объявили о переходе 31-летнего англичанина из «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим поднажать и принести клубу трофеи. Этого хочет вся команда, поэтому надо приложить все усилия для достижения этой цели. На какой позиции я буду играть? Тренер посмотрит на меня на тренировках и решит сам.

Я приехал на в дом престарелых. Я хочу играть, побеждать и приносить успех клубу. В данный момент я не совсем в форме, но это скоро изменится. Я рад новому испытанию и готов к нему. Я не протух в «МЮ», но мне требовалось больше игровой практики. Я поговорил с Жозе и мы решили, что пришло время сменить команду», – сказал Руни.

Ранее форвард признался, что на протяжении всей карьеры в Манчестере носил пижаму «Эвертона» по дому.