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  • Руни – о возвращении в «Эвертон»: «Я приехал не в дом престарелых»

Руни – о возвращении в «Эвертон»: «Я приехал не в дом престарелых»

11 июля 2017, 01:18
8

Новичок «Эвертона» Уэйн Руни поделился планами о выступлении за родной клуб. Вчера «ириски» объявили о переходе 31-летнего англичанина из «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотим поднажать и принести клубу трофеи. Этого хочет вся команда, поэтому надо приложить все усилия для достижения этой цели. На какой позиции я буду играть? Тренер посмотрит на меня на тренировках и решит сам.

Я приехал на в дом престарелых. Я хочу играть, побеждать и приносить успех клубу. В данный момент я не совсем в форме, но это скоро изменится. Я рад новому испытанию и готов к нему. Я не протух в «МЮ», но мне требовалось больше игровой практики. Я поговорил с Жозе и мы решили, что пришло время сменить команду», – сказал Руни.

Ранее форвард признался, что на протяжении всей карьеры в Манчестере носил пижаму «Эвертона» по дому.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (8)
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Kybik-Pybik
1499728120
Нет конечно! Эвертон команда с хорошими амбициями и возможностями (если очень постараться можно за 4-е место цепляться).
Но согласись Уэйн... тебя уже давно списывали в МЮ... а с приходом Моура, это было понятно сразу... и честно говоря очень рад что ты свалил с этого дерьма, надеюсь в следующем сезоне Эвертон как минимум будет выше МЮ!
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Дядя Серёжа
1499738272
Покажи им "Золотые Руни"
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ПФК ЦСКА Моscow
1499751831
в последние года 2-3 Руни сильно сдал(
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Pro100Kid
1499752349
Учитывая решимость Эвертона побороться в АПЛ за топ-4 и большое кол-во турниров в Англии игровую практику получить должен. Пожелаем Руни реанимировать свою карьеру и вновь заблистать в сборной!
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FanatSerj
1499760406
Руни надо собраться и выложиться, ЧМ2018 на носу, думаю это все ради него.
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GenghisKhan
1499791993
Буду и за Ваззу болеть против МС, Ливера, Арсенал и Челси))
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NRM Спец
1499798963
Очень грустно наблюдать, как рушится то что создавал сер Алекс Ферг.То ради чего полюбили Ман Юнайтед. Как меняется политика, ценности и идеалы клуба. Уэйн ты останешься частью подлинного, истинного Ман Юн
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