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    Руни – о возвращении в «Эвертон»: «Я приехал не в дом престарелых»

    Новичок «Эвертона» Уэйн Руни поделился планами о выступлении за родной клуб. Вчера «ириски» объявили о переходе 31-летнего англичанина из «Манчестер Юнайтед».

    «Мы хотим поднажать и принести клубу трофеи. Этого хочет вся команда, поэтому надо приложить все усилия для достижения этой цели. На какой позиции я буду играть? Тренер посмотрит на меня на тренировках и решит сам.

    Я приехал на в дом престарелых. Я хочу играть, побеждать и приносить успех клубу. В данный момент я не совсем в форме, но это скоро изменится. Я рад новому испытанию и готов к нему. Я не протух в «МЮ», но мне требовалось больше игровой практики. Я поговорил с Жозе и мы решили, что пришло время сменить команду», – сказал Руни.

    Ранее форвард признался, что на протяжении всей карьеры в Манчестере носил пижаму «Эвертона» по дому.

    Источник: BBC

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    11.07.2017 01:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 11 июля 2017, 21:49

      Очень грустно наблюдать, как рушится то что создавал сер Алекс Ферг.То ради чего полюбили Ман Юнайтед. Как меняется политика, ценности и идеалы клуба. Уэйн ты останешься частью подлинного, истинного Ман Юн

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 11 июля 2017, 19:53

      Буду и за Ваззу болеть против МС, Ливера, Арсенал и Челси))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 июля 2017, 11:06

      Руни надо собраться и выложиться, ЧМ2018 на носу, думаю это все ради него.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 июля 2017, 08:52

      Учитывая решимость Эвертона побороться в АПЛ за топ-4 и большое кол-во турниров в Англии игровую практику получить должен. Пожелаем Руни реанимировать свою карьеру и вновь заблистать в сборной!

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 июля 2017, 08:43

      в последние года 2-3 Руни сильно сдал(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 04:57

      Покажи им "Золотые Руни"

      3
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 11 июля 2017, 02:08

      Нет конечно! Эвертон команда с хорошими амбициями и возможностями (если очень постараться можно за 4-е место цепляться).

      Но согласись Уэйн... тебя уже давно списывали в МЮ... а с приходом Моура, это было понятно сразу... и честно говоря очень рад что ты свалил с этого дерьма, надеюсь в следующем сезоне Эвертон как минимум будет выше МЮ!

      4
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Kybik-Pybik 11 июля 2017, 02:35

      по первому пункту согласен!!!
      а по второму - МЮ далеко не ... как ты выразился!! Один из самых лучших клубов АПЛ за всю историю, если не лучший! Ну а Руни если изжил себя там и не мог приносить пользу клубу, мог давно свалить, тем более если его не держали!
      П.С. ну а так походу нас видимо ждёт самая интересная гонка за места в ЛЧ от АПЛ в грядущем сезоне!!! Жаль что эта гонка не приносит евро трофеи!

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