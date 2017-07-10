Ярмоленко: «После ухода Реброва все в «Динамо» стало немного по-другому»

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением о тренировочных сборах команды.

«Конечно, было интересно, что хочет видеть новый тренерский штаб, какие требования к нам будут предъявлять, и мы работали с огромным интересом, огромным желанием. Все хотели доказать, что достойны места в основном составе в таком клубе. Я считаю, что сборы прошли плодотворно, и надеюсь, что тот объем работы, который мы выполнили, поможет нам для достижения хорошего результата в сезоне.

Не могу сказать, что мне было тяжело, просто несколько функций отличаются от того, что требовал Сергей Станиславович Ребров. Сейчас все стало немного по-другому. Но за счет тренировок постепенно перестраиваешься, поэтому сейчас уже никаких проблем нет.

Наверное, теперь больше играем вперед. Конечно, в каждой схеме есть как свои плюсы, так и минусы. Самое главное, чтобы та работа, которую мы проделали, принесла нам пользу в чемпионате. Судить о нашей подготовке, оценивать ее будем по результатам в чемпионате и Лиге чемпионов», — сказал игрок сборной Украины.

Напомним, в июне Ребров возглавил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.