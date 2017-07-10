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    Ярмоленко: «После ухода Реброва все в «Динамо» стало немного по-другому»

    Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением о тренировочных сборах команды.

    «Конечно, было интересно, что хочет видеть новый тренерский штаб, какие требования к нам будут предъявлять, и мы работали с огромным интересом, огромным желанием. Все хотели доказать, что достойны места в основном составе в таком клубе. Я считаю, что сборы прошли плодотворно, и надеюсь, что тот объем работы, который мы выполнили, поможет нам для достижения хорошего результата в сезоне.

    Не могу сказать, что мне было тяжело, просто несколько функций отличаются от того, что требовал Сергей Станиславович Ребров. Сейчас все стало немного по-другому. Но за счет тренировок постепенно перестраиваешься, поэтому сейчас уже никаких проблем нет.

    Наверное, теперь больше играем вперед. Конечно, в каждой схеме есть как свои плюсы, так и минусы. Самое главное, чтобы та работа, которую мы проделали, принесла нам пользу в чемпионате. Судить о нашей подготовке, оценивать ее будем по результатам в чемпионате и Лиге чемпионов», — сказал игрок сборной Украины.

    Напомним, в июне Ребров возглавил «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    10.07.2017 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 июля 2017, 23:37

      Новая метла по новому метёт. Посмотрим, что на метёт.

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