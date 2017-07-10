Модельер Зайцев: «Новая форма «Спартака» – никакая. Одна реклама»

Модельер Слава Зайцев поделился мнением о форме «Спартака» на следующей сезон. Напомним, на лицевой стороны футболок впервые с 2005 года отсутствует полоса.

«Новая форма у «Спартака» совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только «Лукойл» и видно. Там «Спартаком» и не пахнет.

Мелкие детали, которые ни о чем не говорят. Будто букашки плавают по майке. Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма», — сказал Зайцев.

Ранее экипировку прокомментировал владелец красно-белых Леонид Федун.

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