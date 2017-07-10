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  • Модельер Зайцев: «Новая форма «Спартака» – никакая. Одна реклама»

Модельер Зайцев: «Новая форма «Спартака» – никакая. Одна реклама»

10 июля 2017, 20:22
16

Модельер Слава Зайцев поделился мнением о форме «Спартака» на следующей сезон. Напомним, на лицевой стороны футболок впервые с 2005 года отсутствует полоса.

«Новая форма у «Спартака» совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только «Лукойл» и видно. Там «Спартаком» и не пахнет.

Мелкие детали, которые ни о чем не говорят. Будто букашки плавают по майке. Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма», — сказал Зайцев.

Ранее экипировку прокомментировал владелец красно-белых Леонид Федун.

Команда Массимо Карреры опробует новый комплект в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который состоится 14 июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (16)
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oyabun
1499708321
Печально что руководство Спартака ничего не делает для популяризации клуба и повышения уровня его престижа для привлечения потенциальных болельщиков. Форму испохабили - это и сам Федун признает. Усиление команды в плане трансферов на данный момент пока нулевое. А это означает что конкурировать с Зенитом который усилился очень эффективно будет значительно тяжелее, нежели в прошедшем сезоне, когда команда была ослаблена потерей Халка, Витселя и Гарая. Сейчас с покупкой Дриусси, Паредеса и Полоза Зенит уже хорошо укрепился и будьте уверены, это не последние знаковые приобретения. У нас же - потеря Зобнина, Таски из за травм и замен достойных нет. А если и дальше травмы? От них ведь никто не застрахован. Кто будет играть? Можно конечно подтягивать ребят из Спартака-2, я только ЗА! Но нынешнему составу Зенита они не конкуренты. Я уж не говорю о потенциальных соперниках в ЛЧ. Так что на данный момент успех Спартака в грядущем сезоне неочевиден.
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Nerlinger
1499708364
у вас гомосеков ежели не вашему... всё не так !!!! Но в Спартаке то не ГомоСеки собрались...
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insider_retro
1499709661
Ну, то что ему не нравится - это ещё не повод для огорчения.... Есть требования к размещению клубной и рекламной символики, наверное, пришлось чем-то жертвовать... Выступление в еурокубках ко многому обязывает... А вообще, раз форма - никакая, то Зайцев - никакой... Модельер он для кого-то...
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Aleksandr_1986_Spb_
1499716502
Согласен с дизайнером, форма не самая красивая. Но трофеи выигрывает не форма, а футболисты. Плюс видимо хотят немножко подзаработать на размещении рекламы, с коммерческой точки зрения такое количество рекламы оправданно
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RedWhiteFans2
1499717311
Все правильно сказал. Форма никакая. Одна реклама Федуна и мелким жрифтом про Спартак. При чем здесь гомосеки???? Читайте текст от начала до конца. Речь шла не о победах и кубках, а только о форме.
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Дядя Серёжа
1499739342
Полоса - это Спартак, это шик. В майке с полосой и я бы забегал.
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Одинокий волк Маквейд
1499741284
Зайцев в свое время для Вооруженных сил форму сделал, вот она точно никакая, у Спартака на любителя, так скажем.
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Сибирь за Спартак
1499742099
Это называется штаны?
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nik55
1499747614
форма на качество игры не влияет----главное побеждать
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OfaZavr
1499759093
Команда на поле, а не на модном приговоре. Ну а про штаны конечно сильно сказано)))
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