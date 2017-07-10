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    Модельер Зайцев: «Новая форма «Спартака» – никакая. Одна реклама»

    Модельер Слава Зайцев поделился мнением о форме «Спартака» на следующей сезон. Напомним, на лицевой стороны футболок впервые с 2005 года отсутствует полоса.

    «Новая форма у «Спартака» совершенно неинтересная. Никакая. Потеряла всю ценность. Они поступили совершенно неправильно. Одна реклама, только «Лукойл» и видно. Там «Спартаком» и не пахнет.

    Мелкие детали, которые ни о чем не говорят. Будто букашки плавают по майке. Штаны тоже – нужно было полосу на них сзади сделать. Цвета вялые, неинтересные. Мне не понравилась эта форма», — сказал Зайцев.

    Ранее экипировку прокомментировал владелец красно-белых Леонид Федун.

    Команда Массимо Карреры опробует новый комплект в матче за Суперкубок России против «Локомотива», который состоится 14 июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 20:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2017, 10:44

      Команда на поле, а не на модном приговоре. Ну а про штаны конечно сильно сказано)))

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      Рейтинг: +8019

      nik55 11 июля 2017, 07:33

      форма на качество игры не влияет----главное побеждать

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 июля 2017, 06:01

      Это называется штаны?

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 июля 2017, 05:48

      Зайцев в свое время для Вооруженных сил форму сделал, вот она точно никакая, у Спартака на любителя, так скажем.

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:15

      Полоса - это Спартак, это шик. В майке с полосой и я бы забегал.

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      Рейтинг: +70

      savdail 11 июля 2017, 00:49

      Красный верх, белый низ. Чего еще надо? Кто видит эти мелкие детали? Да и кому они нужны?

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июля 2017, 23:58

      Что-то такая прям паника у всех по поводу этой новой формы. Ну времена меняются, стиль тоже. Сборная СССР тоже всегда была в красных футболках и белых трусах. А сейчас сборная в каких только цветах не была (белый, красный, синий, алый, темно-красный, цвет кремлевской стены и т.д.). В 2005 уже играли без полосы, ничего ведь страшного не было. Самое главное на футболке Спартака - это ромбик.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июля 2017, 23:08

      Все правильно сказал. Форма никакая. Одна реклама Федуна и мелким жрифтом про Спартак. При чем здесь гомосеки???? Читайте текст от начала до конца. Речь шла не о победах и кубках, а только о форме.

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 22:55

      Согласен с дизайнером, форма не самая красивая. Но трофеи выигрывает не форма, а футболисты. Плюс видимо хотят немножко подзаработать на размещении рекламы, с коммерческой точки зрения такое количество рекламы оправданно

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 июля 2017, 22:53

      Это Зайцев никакой и никому не нравится. Главное чтобы Спартак выигрывал,а в какой форме не важно.

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