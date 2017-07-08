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    «Спартак» показал новые комплекты формы без полосы на груди

    Состоялась церемония награждения «Спартака» золотыми медалями чемпионата России-2016/17. Владелец клуба Леонид Федун поблагодарил болельщиков за поддержку.

    Красно-белые также презентовали новые комплекты формы на следующий сезон. На сцене экипировку представили Георгий Джикия, Фернандо и Денис Давыдов. Домашний и гостевой варианты выполнены в традиционных красном и белом цветовых решениях соответственно. Примечательно, что на лицевой части футболок отсутствует полоса.

    Источник: Twitter

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    08.07.2017 20:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 9 июля 2017, 10:56

      Как говорил один ганстер , традиции надо чтить и уважать. А если нет ,то и нас нет.

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 июля 2017, 02:51

      если присмотреться то полоса есть, но вертикальная)). Главное - это удачного сезона нашему Спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Nagay 8 июля 2017, 23:30

      ппц рекламы понатыкали....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 июля 2017, 21:06

      Хохлы утащили это сало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 июля 2017, 20:50

      Полоса на груди - это наша многолетняя традиционная форма!

      5
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 июля 2017, 20:42

      А ещё хотел бы обратиться с просьбой к Леониду: немогли бы бензинчик для болельщиков чуть подешевле?)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 июля 2017, 20:39

      Да мне лично без разницы, главное Победы и красивая игра!!! Удачи КБ в новом сезоне!

      6
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 июля 2017, 20:38

      Любитель белой полосы теперь болеет за Мидлсбро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 8 июля 2017, 20:34

      Лукойл заменил две полосы у "народной" команды.

      -2
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 июля 2017, 20:27

      Щщщас начнется! Полоски нет или не того цвета, ромбик беременный, буквы кривые. Господи, ну какая разница, в какой форме играть?

      3
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