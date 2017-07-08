«Спартак» показал новые комплекты формы без полосы на груди

Состоялась церемония награждения «Спартака» золотыми медалями чемпионата России-2016/17. Владелец клуба Леонид Федун поблагодарил болельщиков за поддержку.
Красно-белые также презентовали новые комплекты формы на следующий сезон. На сцене экипировку представили Георгий Джикия, Фернандо и Денис Давыдов. Домашний и гостевой варианты выполнены в традиционных красном и белом цветовых решениях соответственно. Примечательно, что на лицевой части футболок отсутствует полоса.
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Источник: Twitter