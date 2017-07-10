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«Рома» подпишет Настасича и хочет арендовать Марсьяля

10 июля 2017, 12:32
1

«Рома» близка к приобретению защитника «Шальке» Матии Настасича. По информации источника, сумма сделки составит 12 миллионов евро. Отметим, что серб уже выступал в Серии А в составе «Фиорентины» в сезоне-2011/12. Ранее сообщалось о интересе к нему со стороны «Зенита».

Кроме того, «волки» обратились в «Манчестер Юнайтед» на предмет аренды нападающего Антони Марсьяля. 21-летний игрок стал самым дорогим молодым футболистом в мире, перейдя в стан манкунианцев за 60 миллионов евро из «Монако» в августе 2015 года. В первом же сезоне в АПЛ ему удалось забить 17 голов.

Тем не менее, после прихода на пост главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью летом 2016 года, француз перестал регулярно попадать в стартовый состав, что вызвало предположение о его желании покинуть «МЮ» и реализовать себя в другой команде.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Рома Шальке-04 Манчестер Юнайтед Настасич Матия Марсьяль Антони
Комментарии (1)
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STAFOR13
1499685594
у Шальке главный спонсор Газпром, вот и вытянут с Ромы деньги за покупку Передеса.
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