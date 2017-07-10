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    Иванович уверен, что «Зенит» способен решать серьезные задачи

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович уверен, что уход бывших лидеров команды не скажется на мотивации команды в предстоящем сезоне.

    «Многое изменилось с уходом Халка, Витселя, Данни. Но «Зенит» перевернул страницу. Сейчас состав пополнили Полоз, Нобоа, Паредес, клуб ведет переговоры и с другими футболистами. К тому же у нас есть Кокорин, Жирков, Дзюба, Молло, Жулиано, Шатов, Джорджевич.

    Это команда, которая способна решать серьезные задачи, а опыт Манчини нам только поможет», – приводит слова Ивановича Vesti Online.

    Напомним, что «Зенит» по итогам предыдущего сезона занял третье место в чемпионате России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 08:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:13

      Я у себя на даче
      Ставил большие задачи...
      Баньку стопил,
      Попил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июля 2017, 13:22

      А вот способен ли Иванович помочь в достижении этих целей???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 10:18

      Зачем все приобретения, если не ставить большие цели?
      Это и нам, Спартачам, и Вам - всем остальным.

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