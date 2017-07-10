Иванович уверен, что «Зенит» способен решать серьезные задачи

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович уверен, что уход бывших лидеров команды не скажется на мотивации команды в предстоящем сезоне.

«Многое изменилось с уходом Халка, Витселя, Данни. Но «Зенит» перевернул страницу. Сейчас состав пополнили Полоз, Нобоа, Паредес, клуб ведет переговоры и с другими футболистами. К тому же у нас есть Кокорин, Жирков, Дзюба, Молло, Жулиано, Шатов, Джорджевич.

Это команда, которая способна решать серьезные задачи, а опыт Манчини нам только поможет», – приводит слова Ивановича Vesti Online.

Напомним, что «Зенит» по итогам предыдущего сезона занял третье место в чемпионате России.