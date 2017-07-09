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    Гари Невилл не видел в «Манчестер Юнайтед» форварда лучше Руни

    Некогда капитан английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на состоявшийся 9 июля переход нападающего команды Уэйна Руни в стан «Эвертона». Бывший партнер пожелал форварду прежде всего успехов на новом месте работы.

    «Всего лучшего желаю Уэйну Руни. Поздравляю с прекрасной карьерой в форме «Юнайтед». Это самый сильный форвард, с которым я играл и которого видел в майке клуба», – написал бывший защитник.

    Невилл выступал за «красных дьяволов» с 1992 по 2011 годы. Провел 400 матчей и забил пять мячей.

    Источник: Twitter

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    09.07.2017 19:47
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